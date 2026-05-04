Επιχείρηση της αστυνομίας στην Αττική οδήγησε στη σύλληψη τριών ατόμων για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με την κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης.

Οι συλλήψεις αφορούν δύο αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, ηλικίας 38, 52 και 67 ετών. Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένες επιχειρησιακές ενέργειες της αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο 38χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει σε όχημα 33 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 15 γραμμαρίων, τις οποίες είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 52χρονο. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο, ο οποίος κατείχε μέσα σε άλλο όχημα 61 αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 119,5 γραμμαρίων, καθώς και μία αεροστεγή νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1.110 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ναρκωτικά προορίζονταν για διακίνηση και ανήκαν στον 67χρονο.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 67χρονος. Στην κατοχή του βρέθηκαν 11 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 14 κιλών.

Συνολικά, από τις έρευνες σε οχήματα και κατοικία κατασχέθηκαν περίπου 15,3 κιλά κάνναβης, 134,5 γραμμάρια κοκαΐνης, περισσότερα από 20.800 ευρώ και 165 δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, βρέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα, ζυγαριές ακριβείας, εξοπλισμός συσκευασίας και δύο αυτοκίνητα.

Το οικονομικό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ξεπερνά τα 77.500 ευρώ.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε έναν από αυτούς ίσχυαν περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.