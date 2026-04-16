Στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της 15ης Απριλίου, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα, που αποκάλυψε τη συμμετοχή των δύο ανδρών στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σταθμό διοδίων στην Ολυμπία Οδό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκαν να μεταφέρουν σε όχημα 10.500 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε δέκα συσκευασίες, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τη μεγάλη ποσότητα της κάνναβης, το όχημα ως μέσο μεταφοράς, καθώς και 240 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.