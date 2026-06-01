Μία χώρα που έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στο φετινό Roland Garros είναι η Ιταλία.

Μάλιστα, είναι εκείνη που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στον τέταρτο γύρο των ανδρών. Αριθμός ο οποίος ανέρχεται στους τρεις τενίστες.

Όλα αυτά ενώ δεν συμμετείχε στο Γαλλικό Όπεν ο Λορέντσο Μουσέτι, λόγω τραυματισμού, που είχε φτάσει στην περσινή διοργάνωση μέχρι τα ημιτελικά. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον αποκλεισμό του Γιάνικ Σίνερ. Το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από τον Χουάν Μάνουελ Τσερούντολο και έχασε την ευκαιρία να πάρει τον τελευταίο μεγάλο τίτλο, που λείπει από τη συλλογή του.

Οι Ιταλοί τενίστες που συνεχίζουν στη φάση των «16» είναι οι Ματέο Μπερετίνι, Ματέο Αρνάλντι και Φλάβιο Κομπόλι. Κοινός παρονομαστής των τριών είναι ότι βρίσκονται στο πρώτο μισό του ταμπλό.

Ο «αειθαλής» Μπερετίνι

Ο Ματέο Μπερετίνι είναι ένας αθλητής, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τους τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια. Στον τρίτο γύρο αντιμετώπισε τον Φρανσίσκο Κομεσάνα σε έναν επικό αγώνα.

Ο 30χρόνος Ιταλός κέρδισε με 3-2 σετ στον μαραθώνιο των 5ωρών και 13λεπτών. Η συγκεκριμένη διάρκεια είναι η μεγαλύτερη στην καριέρα του, αφού ξεπέρασε τις 4ώρες και 49λεπτά, που είχε αγωνιστεί κόντρα στον Άντι Μάρεϊ για το Αυστραλιανό Όπεν του 2023.

Αυτή είναι πρώτη φορά που φτάνει στους «16» του Roland Garros, μετά από 5 χρόνια. Ενώ, παράλληλα θα συμμετάσχει στην δεύτερη εβδομάδα ενός Grand Slam, έπειτα από το Αμερικάνικο Όπεν του 2023. Ο Μπερετίνι έστειλε ηχηρό μήνυμα ότι έχει επιστρέψει.

Berrettini d. Comesana 7-6 5-7 6-7 6-4 7-6 2 MATCH POINTS SAVED. LONGEST MATCH OF THE TOURNAMENT. 5 hours and 13 minutes. Matteo reaches the 2nd week of a Slam for the 1st time since 2023 ✅1st Roland Garros R16 since 2021 He hadn’t played this event since 2021 due to all… pic.twitter.com/ml8vjAlRWw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

Ο αλάνθαστος Φλάβιο

Εντυπωσιακά συνεχίζει την πορεία του στο φετινό Roland Garros ο Φλάβιο Κομπόλι. Ο Ιταλός, στα 24 του χρόνια, αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει πραγματοποιήσει. Έχει κερδίσει κατά σειρά τους Πελεγκρίνο, Γιμπίνγκ Γου και Λέρνερ Τιέν.

Κοινός στοιχείο των 3 αναμετρήσεων; Το τελικό σκορ, το οποίο ήταν 3-0. Ο Κομπόλι είναι ο μοναδικός τενίστας του φετινού Γαλλικού Όπεν, που δεν έχει χάσει σετ. Μάλιστα, είναι ο τρίτος, τα τελευταία 20 χρόνια, που φτάνει μέχρι τον τέταρτο γύρο, χωρίς να παραχωρήσει κάποιο σετ. Οι άλλοι δύο που το είχαν καταφέρει; Ο λόγος για τους Ράφαελ Ναδάλ και Γιάνικ Σίνερ. Τα πολλά λόγια… περισσεύουν.

0 – Flavio Cobolli is the sole player to reach the R16 at Roland Garros without conceding a set en route for just the third time in the past 20 years, after Rafael Nadal (2008) and Jannik Sinner (2024). Surviving.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/LdFsyEHqtq — OptaAce (@OptaAce) May 30, 2026

Ο «κυνικός» Αρνάλντι

Ο τρίτος Ιταλός, που έχει καταφέρει να φτάσει στον τέταρτο γύρο του Γαλλικού Όπεν είναι ο Ματέο Αρνάλντι. Ο 25χρόνος τενίστας επιβίωσε από τον μαραθώνιο των 4ωρών και 59λεπτών απέναντι στον Ραφαέλ Κολινιόν. Ο Αρνάλντι έφτασε στους «16» ενός Grand Slam, ισοφαρίζοντας το καλύτερο του αποτέλεσμα στην καριέρα του.

Σε όλες τους τις αναμετρήσεις μέχρι στιγμής έχει χάσει τουλάχιστον ένα σετ, αλλά στα κρίσιμα σημεία είναι αυτός που έχει το «πάνω» χέρι. Μάλιστα, ήταν και ο αθλητής που απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά. Επόμενος αντίπαλος ο Αμερικάνος νούμερο 22 στην παγκόσμια κατάταξη, Φράνσις Τιάφο.

Το Ιταλικό τένις δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερα του, καθώς εκτός από το παρών φαίνεται να υπάρχει και μέλλον. Είναι πολύ πιθανόν, να δούμε έναν Ιταλό τενίστα στον τελικό και αυτός να μην είναι ο Γιάνικ Σίνερ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα είναι η πρώτη φορά μετά το 2021 και τον τελικό του Wimbledon ανάμεσα σε Μπερετίνι και Τζόκοβιτς.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος