Προβάδισμα τίτλου πήρε ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών! Στο τρίτο ματς της σειράς των τελικών της Waterpolo League, στο Παπαστράτειο το απόγευμα της Κυριακής (31/5), οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση και πέτυχαν μια ακόμη μεγάλη νίκη (13-12) επί της Βουλιαγμένης, κάνοντας το 2-1 μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι υψηλότατου επιπέδου ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας της ιστορίας της, ένας τίτλος που θα σημάνει φυσικά το θρυλικό νταμπλ -μετά την κατάκτηση και του Κυπέλλου- αλλά και την επιστροφή του παντοκράτορα και στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακού, στην κορυφή του σπορ, μετά το περσινό… διάλειμμα.

Ο τέταρτος πλέον τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 2/6 στις 17:00, στην έδρα της Βουλιαγμένης και ο πέμπτος -αν χρειαστεί- στην έδρα του Ολυμπιακού, την Πέμπτη 4/6 στις 19:30. Όλα αυτά, ενώ φυσικά οι «ερυθρόλευκες» έχουν μπροστά τους και μια ακόμη ιστορική πρόκληση, το Final Four του Champions League, με τον πρώτο ημιτελικό με τη Ματαρό να απέχει πια λίγες μέρες, στις 10/6.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να είναι εντυπωσιακός σκοράροντας τρεις φορές με Σάντα (x2) και Μυριοκεφαλιτάκη, κάνοντας το 3-0, όμως η Βουλιαγμένη απάντησε με τις Μουλχάουζεν (x2) και Ξενάκη για να ισοφαρίσει σε 3-3, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν εξίσου δυναμικά με την αρχή του αγώνα και σκόραραν ξανά τρεις φορές με Τορνάρου, Άντριους και Τριχά για το 6-3. Η Γιούστρα μείωσε για τις φιλοξενούμενες σε 6-4, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να κάνει το 7-4 και τη Φουντωτού να μειώνει ξανά σε 7-5, πριν η Τριχά κλείσει το πρώτο ημίχρονο με γκολ για το 8-5.

Ο Ολυμπιακός σκόραρε με την εκκίνηση του β’ μέρους, κάνοντας το 9-5 με την Κουρέτα, αλλά η Φουντωτού μείωσε σε 9-6, πριν η Σιούτη επαναφέρει τη διαφορά στα τέσσερα γκολ για το 10-6. Η Φουντωτού έγραψε το 10-7 και η Σέκουλιτς σκόραρε για το 11-7. Οι φιλοξενούμενες όμως βρήκαν δύο μαζεμένα γκολ με Γιάουστρα και Φουράκη, για να τελειώσει η τρίτη περίοδος στο 11-9.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκες» σκόραραν με τη Νίνου για το 12-9, πριν μειώσει η Κρασσά σε 12-10. Η Κουρέτα πέτυχε ένα τεράστιο γκολ υπέρ του Ολυμπιακού για το 13-10. Το μόνο που κατάφερε η Βουλιαγμένη ήταν να μειώσει με τις Φιουράκη και Φουντωτού, χωρίς όμως να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, με το 13-12 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3,

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου.