Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι πιέσεις της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για την υπογραφή συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε πύραυλο εναντίον πλοίου το οποίο επιχείρησε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα είχε λάβει είκοσι προειδοποιήσεις πως παραβίαζε τον στρατιωτικό αποκλεισμό της περιοχής, ωστόσο αγνόησε τις εντολές αποχώρησης.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν έχει δεσμευθεί να μην κατασκευάσει ούτε να αγοράσει πυρηνικά όπλα.

«Θα προτιμούσα να πετύχουμε μια συμφωνία, επειδή θα μπορούμε να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ αμέσως μετά την υπογραφή. Η μόνη εγγύηση που πρέπει να έχω είναι ότι δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα. Συμφώνησαν σε αυτό. Έτσι, παίρνουμε αυτό που θέλουμε αργά, με πολύ σκληρούς διαπραγματευτές και χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά δεν βιάζομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έθεσε νέους όρους στο Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Τραμπ σκλήρυνε τους όρους απέναντι στην Τεχεράνη, αποστέλλοντας νέες τροποποιημένες προτάσεις για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε τρία βασικά σημεία:

– Παροχή λεπτομερειών και χρονοδιαγράμματος για την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

– Αναθεώρηση των όρων σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

– Τροποποιήσεις στο πλαίσιο του «ξεπαγώματος» των ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Η Τεχεράνη απάντησε με αυστηρό τόνο, δηλώνοντας: «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην απέναντι πλευρά».

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προανήγγειλε περαιτέρω επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.