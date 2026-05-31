Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Σάββατο ότι το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο συναντίληψης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης προβλέπει την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 60 ημέρες, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του εγγράφου.

Ο Λευκός Οίκος είχε διαψεύσει την Τετάρτη προηγούμενο ρεπορτάζ του IRIB, κάνοντας λόγο για «επινόημα». Το επίμαχο δημοσίευμα ανέφερε σχέδιο συμφωνίας-πλαισίου που φέρεται να προέβλεπε δέσμευση των ΗΠΑ για άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ του IRIB, το μνημόνιο προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα παραχωρήσει στην Τεχεράνη πλήρη πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία ύψους 12 δισ. δολαρίων εντός 60 ημερών. Τα κεφάλαια αυτά θα μπορούν να μεταφερθούν σε ιρανικές ή ξένες τράπεζες, χωρίς περιορισμούς, ανάλογα με τις επιθυμίες της ιρανικής ηγεσίας.

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «δεν θα υπάρξει οικονομική συναλλαγή» στην παρούσα φάση, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο άμεσης χρηματοοικονομικής διευθέτησης.

Το ζήτημα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν δεσμευτεί λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, παραμένει ένα από τα βασικά εμπόδια στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αιτήματα της Τεχεράνης για αποδέσμευση πόρων

Το πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε την Πέμπτη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την αποδέσμευση συνολικών πόρων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, «με τα μισά εξ αυτών να γίνονται διαθέσιμα μόλις ανακοινωθεί το μνημόνιο συναντίληψης».

Παράλληλα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η Ισλαμική Δημοκρατία ζητά τη δημιουργία σαφούς μηχανισμού που θα εγγυάται την αποδέσμευση των υπολοίπων κεφαλαίων, όπως ανέφερε «καλά πληροφορημένη πηγή».

Το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ

Σε σχέση με τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει αποκλείσει de facto από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το IRIB μετέδωσε ότι το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο προβλέπει πως «το Ιράν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίζει τη φύση των πλοίων που διέρχονται και οποιοδήποτε πλοίο του οποίου το φορτίο θεωρείται απειλητικό ή ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι εχθρικός προς το Ιράν (…) δεν θα δύναται να χρησιμοποιήσει τους καθορισμένους διαδρόμους (ασφαλείας)».

Η Ουάσινγκτον έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να παραμείνει ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ στα χέρια του Ιράν, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα επηρέαζε αρνητικά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και την ενεργειακή ασφάλεια.