Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στους δρόμους του Παρισιού χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της πόλης.

PSG – Tensions à Paris après la victoire en finale de Ligue des Champions face à Arsenal https://t.co/O2I1nMAuD5 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Ωστόσο, όπως είχε συμβεί και πριν από τη σέντρα του τελικού, η ένταση δεν άργησε να κάνει ξανά την εμφάνισή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη λήξη της αναμέτρησης σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων, με επεισόδια σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Des poubelles et vélos en libre service sont incendiés en marge des célébrations de la seconde victoire du PSG en finale de LDC. Une habitante tente de s’interposer.#PSGARS #TeamPSG pic.twitter.com/3psl3NIzjd — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026

Κατά τη διάρκεια των ταραχών προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά πυρκαγιών σε ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα αντικείμενα που βρίσκονταν στους δρόμους, αναγκάζοντας τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν για την αποκατάσταση της τάξης.