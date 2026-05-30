Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του τελικού του Champions League εκτυλίχθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι και την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ώρα που οι παίκτες των Παριζιάνων ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν τον δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο τους, ο αρχηγός της ομάδας, Μαρκίνιος, επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό. Αντί να κατευθυνθεί προς τους συμπαίκτες του, έσπευσε δίπλα στον Γκάμπριελ, ο οποίος είχε αστοχήσει στο καθοριστικό πέναλτι της Άρσεναλ.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός της Παρί αγκάλιασε τον συμπατριώτη του και προσπάθησε να τον παρηγορήσει, προσφέροντας μια σπουδαία εικόνα αθλητικού ήθους και σεβασμού μέσα σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας του.

Μια κίνηση που ξεχώρισε όσο λίγες και υπενθύμισε πως, πέρα από τα τρόπαια και τις νίκες, το ποδόσφαιρο παραμένει πάνω απ’ όλα ανθρώπινο.