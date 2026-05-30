Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ένα φορτηγό πλοίο υπό σημαία Γκάμπιας, το οποίο επιχειρούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι, εκτοξεύοντας πύραυλο στο μηχανοστάσιό του.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom), η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, όταν το πλοίο Lian Star δεν ανταποκρίθηκε στο σήμα να τηρήσει τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

«Ένα αμερικανικό αεροσκάφος έθεσε το πλοίο εκτός λειτουργίας, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο Hellfire στο μηχανοστάσιό του. Το πλοίο δεν πλέει πλέον προς το Ιράν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Centcom.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν θύματα στο πλοίο Lian Star.

Η Centcom σημειώνει ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «έθεσαν πέντε εμπορικά πλοία εκτός λειτουργίας» και αναχαίτισαν άλλα 116, εφαρμόζοντας τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, ενώ παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.