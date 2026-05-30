Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός ενός ασυνήθιστου περιστατικού που σημειώθηκε τη νύχτα στη Ρώμη, όταν περίπου τριάντα άλογα βρέθηκαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ζώα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να λάβουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, με αφορμή την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Η αναστάτωση προκλήθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες, από ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών που τρόμαξε τα άλογα. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί – στα θερμά λουτρά του Καρακάλα – και άρχισαν να καλπάζουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Κατά την προσπάθεια των αρχών να τα συγκρατήσουν, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ πολλοί οδηγοί δήλωσαν πως επέστρεψαν στα σπίτια τους σε κατάσταση σοκ. Μετά από αρκετή ώρα, τα άλογα οδηγήθηκαν εκ νέου σε ασφαλή περιοχή, αν και – σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές – ένα από αυτά θανατώθηκε.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα