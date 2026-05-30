Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός ενός ασυνήθιστου περιστατικού που σημειώθηκε τη νύχτα στη Ρώμη, όταν περίπου τριάντα άλογα βρέθηκαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της ιταλικής πρωτεύουσας.

🚨 JUST IN Rome, Italy 🇮🇹 Military horses just broke loose during rehearsals for Italy’s Republic Day parade on June 2, galloping into traffic and leaving drivers stunned! pic.twitter.com/Fr0WYiDWLv — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 29, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα ζώα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να λάβουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, με αφορμή την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Η αναστάτωση προκλήθηκε, σύμφωνα με μαρτυρίες, από ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών που τρόμαξε τα άλογα. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί – στα θερμά λουτρά του Καρακάλα – και άρχισαν να καλπάζουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

#cavalli dei #carabinieri imbizzarriti corrono lungo la Cristoforo Colombo in mezzo alle macchine. Uno l’ho evitato per un pelo. Poteva essere una strage. Follia a #roma pic.twitter.com/yFVVLFpzz7 — Lucio Virzì 🇮🇹 🇪🇺#facciamorete (@LuVi_ITA) May 29, 2026

Κατά την προσπάθεια των αρχών να τα συγκρατήσουν, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Tens of horses from the upcoming June 2nd military parade ran away in Rome and everybody was trying to retrieve them hahahaha this is one of the lost groups with police cars going after them pic.twitter.com/bocEIMNo7f — Omne Europa (@neolatyno) May 30, 2026

Αρκετά ΙΧ αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές, ενώ πολλοί οδηγοί δήλωσαν πως επέστρεψαν στα σπίτια τους σε κατάσταση σοκ. Μετά από αρκετή ώρα, τα άλογα οδηγήθηκαν εκ νέου σε ασφαλή περιοχή, αν και – σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές – ένα από αυτά θανατώθηκε.