Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσιοποίησε τις νέες συστάσεις του για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την επιδημία του ιού Έμπολα στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Κατά την επίσκεψη του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ στην Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι –το επίκεντρο της επιδημίας–, ο Οργανισμός ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι εξειδικευμένες ομάδες και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν τα εμβόλια και τις δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας» που προκαλεί το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αρκετά πειραματικά φάρμακα κρίνονται «επαρκώς υποσχόμενα ώστε να δικαιολογείται η προτίμησή τους στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών». Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη εγκεκριμένες θεραπείες ή διαθέσιμα εμβόλια για το συγκεκριμένο στέλεχος.

Ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες εισηγούνται «να γίνει εκτίμηση, στις κλινικές δοκιμές, σε επιβεβαιωμένα κρούσματα» των μονοκλωνικών αντισωμάτων MBP134 και Maftivimab, καθώς και του αντιιικού φαρμάκου ρεμδεσιβίρη. Επιπλέον, προτείνεται μια συνδυαστική θεραπεία που θα περιλαμβάνει τόσο τα αντισώματα όσο και το αντιιικό.

Για προληπτικούς λόγους, οι στενές επαφές επιβεβαιωμένων ή πιθανών κρουσμάτων μπορούν να λάβουν το από του στόματος αντιιικό οβελδεσιβίρη. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι σε πολλές περιοχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό παραμένει δύσκολη η αποτελεσματική ιχνηλάτιση των επαφών.

Τα υποψήφια εμβόλια κατά του Έμπολα

Το εμβόλιο που θεωρείται «το πλέον υποσχόμενο» είναι το rVSV Bundibugyo, χορηγούμενο σε μία δόση και αναπτυσσόμενο από τη Διεθνή Πρωτοβουλία Εμβολίων για το AIDS (IAVI). Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επτά έως εννέα μήνες μέχρι να είναι διαθέσιμο για κλινικές δοκιμές.

Ένα δεύτερο υποψήφιο εμβόλιο, το ChAdOx1 Bundibugyo, που αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Serum Institute της Ινδίας, ενδέχεται να είναι έτοιμο για αξιολόγηση μέσα στους επόμενους δύο ή τρεις μήνες. Ωστόσο, ο ΠΟΥ υπογραμμίζει ότι απαιτούνται «πρόσθετα δεδομένα» από δοκιμές σε ζώα για να διαπιστωθεί η ασφάλειά του.

Το Ervebo, το μοναδικό εγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Ζαΐρ του Έμπολα, δεν φαίνεται να προσφέρει προστασία έναντι του στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Συντονισμένη διεθνής προσπάθεια

Ο ΠΟΥ, οι κυβερνήσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ουγκάντας, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών Αφρικής (CDC Africa) και άλλοι επιστημονικοί φορείς «συνεργάζονται για την κατάρτιση πρωτοκόλλων» θεραπείας και δοκιμών. Τα υποψήφια φάρμακα και εμβόλια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο ελεγχόμενων κλινικών μελετών, ώστε να εξαχθούν ασφαλή και αξιόπιστα συμπεράσματα.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, ο ΠΟΥ δίνει προτεραιότητα στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης, μέσω μέτρων όπως η παρακολούθηση ασθενών, η ιχνηλάτιση επαφών, η γρήγορη διάγνωση, η απομόνωση, η φροντίδα των νοσούντων, η κινητοποίηση των κοινοτήτων και οι ασφαλείς ταφές των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Africa CDC, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα, ενώ 246 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους.