Οι φίλοι της γαλλικής ομάδας βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το back to back στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Οι παίκτες του Ενρίκε επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι (4-3), μετά το ισόπαλο 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση.
Συγκινεί η κόρη του Άντζα: «Πάλεψε όσο λίγοι, πληγώθηκε, αλλά ποτέ δεν κράτησε κακία»
Βαρύ είναι το κλίμα στον χώρο του ποδοσφαίρου μετά την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, σκορπίζοντας θλίψη σε οικείους, φίλους και ανθρώπους του αθλητισμού. Η κόρη του, Ιωάννα Άντζα, προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική κατάθεση ψυχής μέσα από ένα εκτενές αποχαιρετιστήριο κείμενο, στο οποίο αναφέρθηκε στις […]
Η εικόνα του τελικού: Ο Μαρκίνιος αγκάλιασε τον Γκάμπριελ μετά το χαμένο πέναλτι
Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του τελικού του Champions League εκτυλίχθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πέναλτι και την κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν. Την ώρα που οι παίκτες των Παριζιάνων ετοιμάζονταν να πανηγυρίσουν τον δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο τους, ο αρχηγός της ομάδας, Μαρκίνιος, επέλεξε να κάνει κάτι […]
Έτσι το πήρε η Παρί: Ολόκληρη η δραματική διαδικασία των πέναλτι (vid)
Δείτε λεπτό προς λεπτό την διαδικασία των πέναλτι και πως η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Άρσεναλ και κατέκτησε το δεύτερο Champions League της ιστορίας της.
Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί του Έβαν Φουρνιε, για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν
Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε, με τις δύο ομάδες να λύνουν τις διαφορές τους στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν με ιδιαίτερη αγωνία την αναμέτρηση ήταν και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος […]
Το απίστευτο τρολάρισμα του αιώνα: Η Τσέλσι πόσταρε το Champions League, δευτερόλεπτα μετά τον χαμένο τελικό της Άρσεναλ! (pic)
Η Τσέλσι βρήκε την ευκαιρία και τρόλαρε με επική ανάρτηση την Άρσεναλ, μετά τον χαμένο τελικό του Champions League. Οι «μπλε» μόλις έχασε το πέναλτι ο Γκάμπριελ και αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Παρί πρωταθλήτρια Ευρώπης, ανέβασαν αμέσως στα social media ανάρτηση με κούπα του Champions League, καλώντας όποιον θέλει να δει από κοντά […]