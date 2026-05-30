Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την απόσυρση στρατευμάτων από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, ανέφερε το Σάββατο η γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή του Πενταγώνου.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τον Μάιο σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, κάτι που θεωρήθηκε ευρέως ως συνέπεια της ρήξης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των ευρωπαϊκών δυνάμεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 εν ενεργεία στρατιωτικούς των ΗΠΑ, περισσότερους από οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη.

Αρχικά, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η απόσυρση αναμενόταν να ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι έως 12 μηνών.

Η Welt am Sonntag δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο ταχύτερη θα είναι η απόσυρση ή ποιες τοποθεσίες ενδέχεται να επηρεαστούν. Οι ΗΠΑ πρόκειται να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους στους συμμάχους τους στην Διάσκεψη για την Προμήθεια Δυνάμεων του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) τον επόμενο μήνα, ανέφερε.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πού βρίσκονται αυτοί οι αμερικανικοί στρατιώτες στην Ευρώπη;

Οι δυνάμεις είναι κατανεμημένες σε 31 μόνιμες βάσεις και 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) διευθύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, και περιλαμβάνει έξι διοικήσεις κλάδων: Στρατό, Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία, Σώμα Πεζοναυτών, Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και τη νεότερη Διαστημική Δύναμη.

Γερμανία

Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη είναι η Αεροπορική Βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία, όπου δυνάμεις σταθμεύουν από το 1952.

Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί σταθμεύουν στη Γερμανία σε πέντε φρουρές.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς τον περασμένο Δεκέμβριο, σταθμευμένους σε τρεις βάσεις, που φιλοξενούν κυρίως προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιταλία

Στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ σταθμεύει στην Ιταλία από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα στοιχεία του DMDC δείχνουν ότι η Ιταλία φιλοξενούσε 12.662 στρατιώτες εν ενεργεία στο τέλος του 2025 σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Ισπανία

Η χώρα φιλοξενεί βάσεις του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025, 3.814 στρατιωτικοί είχαν μόνιμη τοποθέτηση στην Ισπανία.

Πολωνία

Η Πολωνία φιλοξενεί 369 εν ενεργεία στρατιωτικούς με μόνιμη τοποθέτηση, καθώς και περίπου 10.000 στρατιωτικούς των δυνάμεων εκ περιτροπής που χρηματοδοτούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής – ενός αμερικανικού προγράμματος για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ που βλέπει προς τη Ρωσία – σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου.

Το προσωπικό είναι στρατοπεδευμένο σε τέσσερις βάσεις.

Ρουμανία

Όπως και η Πολωνία και άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, η Ρουμανία φιλοξενεί μια εκ περιτροπής παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, επιπλέον των 153 μόνιμα τοποθετημένων στρατιωτικών, σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου.

Οι βάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την Αεροπορική Βάση Mihail Kogalniceanu, το Camp Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία

Οι ΗΠΑ διεξάγουν εκ περιτροπής αποστολές και ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι οι Ούγγροι φιλοξενούσαν 77 μόνιμα τοποθετημένους στρατιωτικούς που ήταν σταθμευμένοι σε δύο βάσεις, την Kecskemet και την Papa Air.