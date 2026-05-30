Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιούν κύκλοι της Νέας Αριστεράς με αφορμή την προαναγγελία αποχώρησης επτά κορυφαίων στελεχών από το κόμμα.

Η επικείμενη έξοδος των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανώς Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Πατησίων, με κομματικές πηγές να σχολιάζουν αιχμηρά ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές δεν έχουν εκφράσει μέχρι σήμερα στα επίσημα όργανα τους λόγους της απόφασής τους.

Αιχμές για την προσέγγιση με την «ΕΛΑΣ»

Από το περιβάλλον της Νέας Αριστεράς εκφράζεται έντονη έκπληξη για τη στάση των επτά στελεχών, καθώς η αποχώρησή τους συμπίπτει χρονικά με την περίοδο που υλοποιούνται οι αποφάσεις του Προγραμματικού Συνεδρίου, τις οποίες οι ίδιοι είχαν υπερψηφίσει.

Παράλληλα, οι ίδιοι κύκλοι συνδέουν άμεσα την κίνησή τους με τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ». Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, όταν οι συγκεκριμένοι βουλευτές αποχώρησαν στο παρελθόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωναν αντίθετοι στα προσωποπαγή κόμματα και τον αρχηγισμό, γεγονός που καθιστά απορίας άξιον το γιατί επιλέγουν τώρα να προσεγγίσουν έναν τέτοιο σχηματισμό.

Προειδοποίηση για αυστηρή κρίση από τους πολίτες

Η ηγεσία του κόμματος διαμηνύει ότι η κίνηση αυτή οδηγεί στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στερώντας από το Κοινοβούλιο μια ισχυρή αριστερή φωνή σε μια περίοδο συντηρητικής επικράτησης.

Υπογραμμίζουν, τέλος, ότι όσοι επιλέξουν τον δρόμο της διάσπασης και του αποκλεισμού της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του κόμματος, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αυστηρή κριτική των αριστερών και προοδευτικών πολιτών.

Ποιοι θα μείνουν

Μετά τις εξελίξεις που προιωνίζονται, στη Βουλή αναμένεται να παραμείνουν ως εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου, χωρίς ωστόσο να συγκροτούν πλέον Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Παράλληλα, αποχωρήσεις καταγράφονται και σε κομματικά όργανα και οργανώσεις, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 170 στελέχη συνολικά.