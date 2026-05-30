«Δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας» λένε στελέχη της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», μεταφέροντας και την ικανοποίησή τους από τα δημοσκοπικά μηνύματα που λαμβάνουν. Οι ίδιες πηγές είναι αρνητικές σε οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας πριν από τις εκλογές, ακόμα και με τη «Νίκη», με την οποία πολλοί έχουν διακρίνει «συγγένειες», τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο θέσεων.

Η στάση τους αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς θεωρούν ότι έχουν με το μέρος τους την εκλογική δυναμική. Στα στελέχη της Καρυστιανού αυτό στέλνει δύο μηνύματα: αφενός ότι ενδέχεται να μη χρειάζονται κάποια συνεργασία προεκλογικά και αφετέρου ότι αν και εφόσον βρεθούν σε τροχιά όπου θα χρειαστεί να συνεργαστούν με κάποιο άλλο κόμμα, αυτό θα έχει να κάνει «με την ανάγκη συνεργασίας για να φύγει ο Μητσοτάκης – και η Καρυστιανού θα είναι η μόνη που μπορεί να τον απειλήσει σοβαρά», όπως λένε. «Ολα καθορίζονται από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και από το τι θα υποδείξει ο λαός», συμπληρώνουν, δείχνοντας τον μετεκλογικό ορίζοντα για τις συνεργασίες.

Οχι στη «Νίκη»

Στο πλαίσιο της μη αποδοχής οποιασδήποτε προεκλογικής σύμπλευσης, απορρίπτεται και η συνεργασία με τη «Νίκη», με την οποία πολλοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει γειτνίαση απόψεων, αισθητικής και κυρίως στελεχών. Σημειώνεται ότι προϊστορία στη «Νίκη» έχουν τόσο η Μαρία Γρατσία, όσο και ο Αθανάσιος Τζουγανάτος, που έχει θέση μέλους στο νέο κόμμα. «Αντίστοιχη διαρροή προσώπων υπάρχει από παντού προς τις τάξεις μας», διευκρινίζουν πηγές της «Ελπίδας».

Βέβαια διάθεση συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε από την άλλη πλευρά. «Από αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχει προγραμματική σύγκλιση. Εκεί είναι ανομοιόμορφα μεταξύ τους άτομα. Ας τα βρουν μεταξύ τους και βλέπουμε», λένε πηγές από τη «Νίκη». Πάντως, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η άνοδος της «Ελπίδας» σε υπολογίσιμη πολιτική δύναμη συνοδεύεται από μεγάλη πίεση στη «Νίκη», που στις τελευταίες εκλογές είχε ισχυρά ερείσματα στη Βόρεια Ελλάδα – εκεί όπου στοχεύει και η Καρυστιανού.

Ερχονται περιοδεία και νέα γραφεία

Ως προς τα επόμενα βήματα της «Ελπίδας», πιθανότατα από την ερχόμενη εβδομάδα η Μαρία Καρυστιανού θα ανοίξει έναν κύκλο περιοδειών με στόχο πριν από τον Αύγουστο να έχει επισκεφθεί όλη την επικράτεια. Παράλληλα, είναι κοντά στο να «κλειδώσει» και ο χώρος για τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, που θα βρίσκονται – όπως αναφέρουν συνεργάτες της – σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, ενώ το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και στην πρωτεύουσα.

Στα οργανωτικά, οι μέχρι πρότινος ομάδες πολιτών που υπήρχαν διάσπαρτες στη χώρα συγκροτούνται σταδιακά σε τοπικές και περιφερειακές κομματικές οργανώσεις. Θέμα χρόνου, αναφέρουν από το επιτελείο της Καρυστιανού, είναι να ξεκινήσει και η δημοσιοποίηση επίσημων εξειδικευμένων θέσεων από τον νέο φορέα, αφού πρώτα εγκριθούν από τις ομάδες εργασίας και την αρχική κομματική βάση.