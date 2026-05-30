Δεν είναι η πρώτη φορά που το Αγιο Πνεύμα, με τη μορφή του λευκού περιστεριού παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας. Παλιότερα, στη γιορτή των Θεοφανίων του 2008, είχε πάει να καθίσει στο κεφάλι του Γιώργου Καρατζαφέρη, γεγονός που έφερε τον ΛΑΟΣ στη Βουλή στις αμέσως επόμενες εκλογές και με αυξημένο ποσοστό. Ισως αυτός να είναι και ο λόγος που η Μαρία Καρυστιανού επέλεξε να βάλει ένα λευκό περιστέρι στη σημαία του κόμματός της, δίνοντάς του έτσι και μια τριαδική διάσταση. Είναι πολύ αμφίβολο το κατά πόσο η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα αναδυθεί από την κάλπη.

Εκτός από τα «ήρεμα νερά» σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας που φαίνεται να ταράζονται το τελευταίο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία βλέπει αναταράξεις και στα δικά της νερά που δεν λένε να ηρεμήσουν εδώ και αρκετό καιρό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μάλλον περιμένει την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος για να αποφασίσει την ίδρυση του νέου κόμματός του, αλλά το γεγονός ότι τη θεωρία των ήρεμων νερών, όπως και άλλες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, δεν φαίνεται να τις ενστερνίζονται και αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη της συντηρητικής παράταξης. Οσο ο στόχος της αυτοδυναμίας ξεμακραίνει τόσο περισσότερο αναδεικνύονται οι ενδοκυβερνητικές εντάσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού δεν είναι η μόνη που εξήγγειλε τη δημιουργία του κόμματός της λίγο πριν από τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώντας ότι ήρθε ο καιρός να δώσει στο rebranding του σάρκα και οστά. Το φιλόδοξο πολιτικά τρίπτυχο Ιθάκη – Μανιφέστο – Διακήρυξη κατέληξε τελικά στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τη συμπαράταξη δηλαδή των κομματιών του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύοντας ότι ο αποκλειστικός στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι η ρεβάνς από τις διαδοχικές του ήττες που θα φέρει τη «Δεύτερη φορά Αριστερά» στην εξουσία.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να περιμένει καλύτερο δώρο από τον Αλέξη Τσίπρα. Η ΕΛΑΣ, της οποίας ο πρώην πρωθυπουργός αποφάσισε να ηγηθεί, αποδόμησε μέσα σε λίγα λεπτά – όσα χρειάστηκε το κοριτσάκι να του παραδώσει το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος – ολόκληρο το αφήγημα περί συμπόρευσης της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας, της «κυβερνώσας Αριστεράς της νέας εποχής» όπως την αποκάλεσε. Στην πραγματικότητα αφήνει στο ΠΑΣΟΚ ελεύθερο να εκφράσει ολόκληρο τον φιλελεύθερο δημοκρατικό χώρο από τη Σοσιαλδημοκρατία και το Πολιτικό Κέντρο μέχρι τη μεταρρυθμιστική Κεντροαριστερά.

Αρκεί το ΠΑΣΟΚ να συνειδητοποιήσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται όπως και το γεγονός ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές του δίνει τη δυνατότητα να την αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό. Ο στόχος της ήττας της ΝΔ και της πολιτικής αλλαγής περνάει μέσα από την ουσιαστική διεύρυνσή της δημοκρατικής παράταξης προς τους απογοητευμένους κεντρώους ψηφοφόρους και όχι προς τους αμετανόητους γυρολόγους της Αριστεράς που δεν βρίσκουν θέση στην ΕΛΑΣ. Αλλωστε, όσοι πολίτες εξακολουθούν να εμπνέονται από τους αριστερούς τυχοδιωκτισμούς των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων είναι φανερό ότι θα συνεχίζουν να ψηφίζουν τον αυθεντικό εκφραστή τους. Μια ενδεχόμενη συμπαράταξη με την ΕΛΑΣ θα βάλει οριστικά την ταφόπλακα στις προσδοκίες για τη δημοκρατική αναγέννηση της χώρας.

Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Μεταρρύθμιση»