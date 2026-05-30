Οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι φέτος δεν θα πάνε διακοπές, καθώς οι αυξήσεις σε εισιτήρια, διαμονή και φαγητό πιέζουν έντονα τα νοικοκυριά. Για πολλούς, το καλοκαίρι του 2026 προμηνύεται πιο σύντομο και περιορισμένο από ποτέ.

Οι καλοκαιρινές διακοπές, που κάποτε θεωρούνταν αυτονόητες, μετατρέπονται πλέον σε είδος πολυτελείας. Λίγες μέρες δίπλα στη θάλασσα ή ένα ταξίδι με πλοίο μοιάζουν για αρκετούς ως ανέφικτα όνειρα, καθώς το κόστος ανεβαίνει συνεχώς.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, ένας στους δύο πολίτες δεν προγραμματίζει καθόλου διακοπές για το φετινό καλοκαίρι. Όσοι τελικά αποφασίσουν να φύγουν, επιλέγουν προορισμούς μικρότερης διάρκειας και πιο προσιτές λύσεις φιλοξενίας.

Το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, ενώ όσοι ταξιδέψουν θα προτιμήσουν εξοχικά φίλων ή συγγενών αντί για ξενοδοχεία. Η φιλοξενία αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο εξοικονόμησης μέσα στην περίοδο της ακρίβειας.

Οι λύσεις για μείωση των εξόδων στην περίοδο των διακοπών

Οκτώ στους δέκα Έλληνες επιλέγουν πιο οικονομικές διακοπές, περιορίζοντας τις εξόδους σε ταβέρνες και εστιατόρια. Πολλοί στρέφονται στη μαγειρική στο σπίτι ή στο κατάλυμα, με την έρευνα να δείχνει ότι ένας στους δύο μαγειρεύει κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η διάρκεια των θερινών αποδράσεων μειώνεται αισθητά: οι δύο εβδομάδες γίνονται τετραήμερο, ενώ η μέση διάρκεια υπολογίζεται πλέον στις 11 ημέρες. Το 45% δηλώνει ότι θα περιορίσει περαιτέρω τα έξοδά του λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

Παρά τις δυσκολίες, η ανάγκη για λίγες μέρες ξεκούρασης παραμένει ισχυρή. Το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αισιοδοξίας και αναζωογόνησης, ακόμη κι αν φέτος για πολλούς θα κρατήσει λιγότερο.

Έτοιμα τα νησιά να υποδεχτούν τους εκδρομείς του τριημέρου

Τα νησιά προετοιμάζονται να υποδεχθούν τους ταξιδιώτες του τριημέρου, με τις κρατήσεις να κινούνται ανοδικά παρά τις οικονομικές πιέσεις. Οι τοπικές κοινωνίες ευελπιστούν σε μια μικρή τουριστική ανάσα, που θα ενισχύσει την αγορά και τους επαγγελματίες του τουρισμού.