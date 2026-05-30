Το καλοκαίρι έφτασε, η θερμοκρασία αρχίζει να χτυπάει «κόκκινο» και οι Αθηναίοι, ξεχύνονται στις παραλίες της Αττικής για μια ανάσα δροσιάς.

Φέτος, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, το δίλημμα είναι ακόμα πιο μεγάλο.

Ελεύθερες η οργανωμένες παραλίες; Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ρώτησαν λουόμενους οι οποίοι, μιλώντας στην κάμερα εξηγούν πως δεν θέλουν να πληρώσουν ξαπλώστρες και ομπρέλες προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους.

Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής το καλοκαίρι του 2025

Οι ελεύθερες πλαζ φαίνεται να είναι ανάρπαστες για τα μπάνια του λαού, αφού οι λουόμενοι τις προτιμούν για να αποφύγουν το κόστος της εισόδου και της ξαπλώστρας. Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει να απολαύσει το μπάνιο του στην «Ακτή του Ήλιου» στον Άλιμο, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες η γενική είσοδος είναι στα 10€ και στα 5€ για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών.

Ενώ αν κάποιος θέλει να νοικιάσει ξαπλώστρα θα χρειαστεί να διαθέσει από 8 έως και 25€.

Ακτή του Ήλιου – Άλιμος (σαββατοκύριακα και αργίες)

Γενική είσοδος: 12 €

Παιδιά & ηλικιωμένοι: 5 €

Ξαπλώστρες: 8–25 €

Οι «τσουχτερές» τιμές των οργανωμένων παραλιών αποθαρρύνουν τους λουόμενους οι οποίοι δηλώνουν πως δεν τους περισσεύουν χρήματα για να τα δίνουν σε ξαπλώστρες.

Οι τιμές «καίνε» τους λουόμενους

Για να κάνει κάποιος τη βουτιά του το σαββατοκύριακο στον Αστέρα Βουλιαγμένης θα πρέπει να έχει να διαθέσει 80€ το άτομο για ένα σετ με ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες.

Αστέρας Βουλιαγμένης (σαββατοκύριακα και αργίες): Σετ (ομπρέλα + 2 ξαπλώστρες): 80 €/άτομο

Ενώ αν θέλει να κάτσει στην πρώτη σειρά και να απολαμβάνει τη θέα της θάλασσας θα πρέπει δύο άτομα να δώσουν έως και 210 ευρώ.

Αστέρας Βουλιαγμένης (σαββατοκύριακα και αργίες): Σετ ομπρέλα – πρώτη σειρά: 210 €

Όποιος επιλέξει την παραλία του Σουνίου για την βουτιά του θα πρέπει να διαθέσει από 40€ για ένα πλήρες σετ ομπρέλα και ξαπλώστρες.

Παραλία Σουνίου (σαββατοκύριακα και αργίες): Σετ ομπρέλα & ξαπλώστρες: 40 €

Πάντως, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες οι τιμές σε ξαπλώστρες και ομπρέλες αναμένεται να αυξηθούν όσο πλησιάζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού.