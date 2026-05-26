Ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση χιλιάδων μικρών καφέ μεδουσών σε παραλία της Εύβοιας, με το φαινόμενο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τις τελευταίες ώρες και να τραβά την προσοχή κατοίκων και επισκεπτών.

Στη Χαλκίδα, όπως αναφέρει το evima.gr που παρουσιάζει και τις σχετικές φωτογραφίες, οι εικόνες που καταγράφηκαν δείχνουν τα ρηχά νερά να έχουν πλημμυρίσει από μικρές μέδουσες, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στους λουόμενους αλλά και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του αιφνιδιαστικά, ενώ πολλοί αναφέρουν πως ο αριθμός των μεδουσών είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες εξάρσεις μπορεί να συνδέονται με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα ή και την αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη πληθυσμών μεδουσών.