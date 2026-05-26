Η Χαρτς έστειλε δημόσια συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Κυζιρίδη για την παρθενική του συμμετοχή στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας, δείχνοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τη σημαντική αυτή διάκριση του ποδοσφαιριστή.

Ο Έλληνας μέσος της σκωτσέζικης ομάδας συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της «γαλανόλευκης» για τις φιλικές αναμετρήσεις απέναντι στη Σουηδία και την Ιταλία.

Η παρουσία του στην Εθνική προέκυψε μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ, λόγω των απουσιών των Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνου Καρέτσα, οι οποίοι αντιμετώπισαν μικροπροβλήματα.

Η Χαρτς, μέσω ανάρτησης στα social media, αποθέωσε τον νεαρό άσο για το νέο βήμα στην καριέρα του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία με το εθνόσημο.

«Συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Κυζιρίδη που κέρδισε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία και την Ιταλία σε φιλικά προετοιμασίας τον επόμενο μήνα. Τα πήγες τέλεια, Κύζι!».