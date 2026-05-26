Με φόντο την αρχαία Αγορά, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει θέση για το επόμενο εκλογικό ματς: με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα (μπλε και κόκκινο) και μουσικό θέμα γραμμένο από τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα το απόγευμα να παρουσιάσει το όνομα, το σύμβολο και την ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, που θα αναρτηθεί προς υπογραφή στο Διαδίκτυο και έχει στόχο, σύμφωνα με το επιτελείο της Αμαλίας, «τη μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση».

Ο Τσίπρας θα εμφανιστεί μόνος του στη σκηνή και θα παρουσιάσει τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα, «προσκαλώντας όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο “νέο ταξίδι”». Το όνομα κρατείται επτασφράγιστο μυστικό, όμως αν λάβει κανείς υπόψη την αιτιολογία για την επιλογή των χρωμάτων («της πατρίδας και των αγώνων»), αλλά και την έννοια του νέου πατριωτισμού που έχει εισαγάγει στον δημόσιο διάλογο το Ινστιτούτο Τσίπρα, εκτιμάται πως θα έχει μια τέτοια χροιά. Αυτή η αίσθηση ενισχύεται από τη διάθεση που υπάρχει στην Αμαλίας να κληθούν «όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Ελληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά», με στόχο το «”εμείς” της νέας εποχής», στο οποίο η δημοκρατία διαπερνάει την καθημερινότητα.

Βουλευτές σε αναμονή

Σημείο αναφοράς θα είναι και οι παρουσίες στο Θησείο, ειδικά από τη στιγμή που από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού έχει ξεκαθαριστεί σε κάθε τόνο πως κανείς εν ενεργεία βουλευτής, ανεξάρτητος ή όχι, δεν μπορεί να υπογράψει τη Διακήρυξη – γι’ αυτό και διάφοροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που εξετάζουν θετικά το ενδεχόμενο της ενσωμάτωσής του στον νέο φορέα, κάποιοι που ενδεχομένως έχουν ήδη κλειδώσει την παρουσία τους, δεν θα είναι εκεί, μέχρι να ξεκαθαριστεί τι θα συμβεί στα κόμματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει για μια αναμέτρηση «με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», ώστε «να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Διακήρυξη αναμένεται να περιγράφει τις αξίες που αποτελούν το θεμέλιο του νέου κόμματος, με βασικό σημείο αυτό του νέου πατριωτισμού, τον οποίο η πλευρά Τσίπρα συνδέει με την κοινωνική δικαιοσύνη, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και «την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας», ώστε να μπει «φραγμός στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή», μεταφράζοντάς την «σε δύναμη για την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας».

Βολές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η Διακήρυξη αναμένεται να αναφέρεται και στους αντιπάλους του Τσίπρα, σκιαγραφώντας την κατάσταση που επικρατεί έπειτα από επτά χρόνια της ΝΔ, με χαρακτηριστικά σημεία τις υποκλοπές, τη διαφθορά, τα Τέμπη, τη συγκάλυψη, τη χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αιχμές θα υπάρξουν και για το ΠΑΣΟΚ, καθώς στην τσιπρική διακήρυξη υπογραμμίζεται η «κρίση εμπιστοσύνης» στο πολιτικό σύστημα, την οποία αποδίδει στα δύο «παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης», τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ – τα οποία «εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Εγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Αλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές», σημειώνεται από την Αμαλίας.