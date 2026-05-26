Σας έγραφα για το παρασκήνιο της τριήμερης απόβασης της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής στην Αθήνα που ξεκινά σήμερα, σηματοδοτώντας ακόμη μία ενοχλητική εβδομάδα για το Μαξίμου. Διότι, αν και στην κυβέρνηση πίστευαν ότι τα μέτωπα είχαν προσωρινά «κλείσει», η αντιπολίτευση χτυπάει καμπανάκια για τα πεπραγμένα του επιτελικού κράτους, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στις Βρυξέλλες.

Από σήμερα, λοιπόν, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού βρίσκεται στην πρωτεύουσα για έλεγχο γύρω από τις εξελίξεις του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη πιο ανησυχητικά ήταν τα μηνύματα που έφτασαν στην κυβέρνηση από μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, της LIBE, την περασμένη Πέμπτη.

Σε αυτή συμμετείχαν η Λάουρα Κοβέσι, κυβερνητική αντιπροσωπεία από τον Παύλο Μαρινάκη, τον Γιάννη Μπούγα και τον Στέλιο Κουτνατζή και εκπρόσωποι αρμόδιων ευρωπαϊκών φορέων για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου. Το τελευταίο ζήτημα είχε κεντρικό ρόλο στη συζήτησή τους, όπως και οι SLAPP αγωγές, οι υποκλοπές και η στοχοποίηση δημοσιογράφων με το Predator, ακόμη και η πολιτική επιστράτευση τρολ στα social media που μισθοδοτούνται από ιδιωτικές εταιρείες.

Συζήτησαν επίσης περί δικαιοσύνης, περί συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά και της διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις. Η Κοβέσι πείστηκε, μήπως, από τα κυβερνητικά επιχειρήματα πως όλα πάνε καλά; Ναι, πείστηκε τόσο πολύ που την επόμενη ημέρα έστειλε τη γνωστή επιστολή – αναφορά στην Κομισιόν που ζητάει την αυστηρή αξιολόγηση της χώρας με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό Αιρεσιμότητας του Κράτους Δικαίου.

Τεντωμένα νεύρα λόγω Καραμανλή

Σε αναμμένα κάρβουνα είναι στην Πειραιώς και στο Μαξίμου για το σημερινό πρόγραμμα. Οχι, όμως, για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα βλέμματά τους θα είναι στραμμένα στο Μέγαρο Μουσικής όπου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, με τίτλο «Η νέα Παγκόσμια Τάξη», με ομιλητές, μεταξύ άλλων, τον Κώστα Καραμανλή και τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του Τσίπρα, τον Βαγγέλη Καλπαδάκη και παρών στο κοινό τον Αντώνη Σαμαρά. Ο δίαυλος Καραμανλή και Σαμαρά προκαλεί νεύρα στο κυβερνητικό επιτελείο, που βλέπει στήριξη του πρώτου στα πολιτικά σχέδια του δεύτερου με κοινό στόχο να «πριονίσουν» τη ΝΔ. Εξού και περιμένουν, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, να δουν τι θα ειπωθεί και – κυρίως – ποιος θα δώσει το «παρών» στην αποψινή εκδήλωση.

Νέα «έκρηξη» από Βλάχο

Στο μικροσκόπιο είναι, επίσης, ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, για τον οποίο σας έγραφα ότι πλέον αμφισβητείται αν θα πολιτευτεί ξανά με τη ΝΔ. Χθες είχε και πάλι μια έντονη αντίδραση στη Βουλή, απέναντι στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο, επειδή δεν απαντούσε σε συγκεκριμένη ερώτησή του. «Το να μην απαντάτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι προσβλητικό για τους βουλευτές», του είπε, προειδοποιώντας ότι αν δεν λαμβάνει απαντήσεις από τα υπουργεία που ρωτάει, θα απευθυνθεί πιο ψηλά! «Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Δεν πρέπει να υπάρχουν σκιές και απογοήτευση στον κόσμο…». Σημειώνω ότι ο Βλάχος δεν συγκαταλέγεται σε αυτούς που κριτικάρουν μόνο τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Τα «χώνει» όπου διαφωνεί, χωρίς τέτοιες διακρίσεις.

«Παρών» μετά τα εγκώμια…

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Πάρις Κουκουλόπουλος στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, από όπου «πέρασε» η ανανέωση της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στο «τιμόνι» της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Κουκουλόπουλος εκθείασε το έργο του προερχόμενου από το «εκσυγχρονιστικό» ΠΑΣΟΚ και υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου. Οπότε το «παρών» που δήλωσε όταν ήρθε η ώρα της διατύπωσης γνώμης προκάλεσε σχόλια μεταξύ των μελών της επιτροπής, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να κάνει λόγο για «πολιτική αμηχανία», ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος σχολίαζε ότι το ΠΑΣΟΚ «μετατοπίστηκε προς τα αριστερά». Εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη το «παρών» επελέγη γιατί δεν είναι ισχυρή αντίδραση προς τον Στουρνάρα προσωπικά και διαχρονικά. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει «κομματικοποιήσει» τη θέση του διοικητή της ΤτΕ, ενώ είναι σαφές ότι τους ενόχλησε και η πρόσφατη συνέντευξη του διοικητή στην «Ομάδα Αλήθειας» της ΝΔ.

…και «καρφιά» με άλλον αποδέκτη

Φαρμακερά σχόλια ακούστηκαν και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά ξεχώρισε το «καρφί» που πέταξε μέσω Στουρνάρα σε κάποιον άλλον… «Μια χαρά τα πήγατε και με τον Τσίπρα, σας επαίνεσαν και ήπιατε και τσάι!», του είπε, προσθέτοντας «επειδή κάποιοι θέλουν να αναβαπτιστούν και να εμφανιστούν με άλλη προβιά…».