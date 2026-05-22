Πώς η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να διεκδικήσει και τρίτη θητεία στην Ελλάδα επηρεάζει την εκλογή του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου; Την απάντηση αποκαλύπτει το Politico σε χθεσινό δημοσίευμά του για τον σημερινό πρόεδρο, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδεύει «με σιγουριά» προς την επανεκλογή του σε έξι μήνες.

Οπως υποστηρίζει, η ευρεία αποδοχή του Πορτογάλου βάζει φρένο στα φιλόδοξα σχέδια του επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, που επιδίωκε να χρησιμοποιήσει την παραμονή ή μη της Ρομπέρτα Μέτσολα στην προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου ως μοχλό πίεσης προς τους Σοσιαλιστές, με στόχο να προωθήσει δικό του υποψήφιο για να εκτοπίσει τον Κόστα από το Συμβούλιο. Η στρατηγική του Βέμπερ δεν προχώρησε όμως. Κι έτσι το ΕΛΚ φαίνεται πως θα μείνει με την κορυφαία θέση της Ευρωβουλής.

Κι αυτό γιατί, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τα δύο μεγάλα φαβορί της Κεντροδεξιάς που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν τον Κόστα έθεσαν εαυτούς εκτός διεκδίκησης. Αυτοί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κροάτης ομόλογός του, Αντρέι Πλένκοβιτς. Οι οποίοι φέρονται να ξεκαθάρισαν εγκαίρως στο ΕΛΚ πως εστιάζουν αποκλειστικά στις εθνικές κάλπες τους.

«Σκούπα» σε ιδιώτες στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Τέλος εποχής για τους ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ προχωρά σε ριζική αναμόρφωση του συστήματος, με αιχμή την πλήρη αποσύνδεση από τους ιδιώτες εργολάβους, με το λανσάρισμα ενός δικού της ψηφιακού συστήματος υποβολής αιτήσεων αγροκτηνοτροφικών ενισχύσεων. Η κίνηση αναμένεται να βγάλει εκτός τους εργολάβους του ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδίως τον… διαχρονικό εργολάβο, τη Neuropublic, προκειμένου να κλείσουν οι «τρύπες» στο σύστημα και να περιοριστεί η εξάρτηση των αγροτών από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), όπως και η πρόσβαση των ΚΥΔ σε λειτουργίες και πληροφορίες που επέτρεπαν παρατυπίες (για να το θέσω κομψά). Το νέο σύστημα θα θυμίζει, μάλιστα, από ό,τι λένε, το σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η απόφαση δεν είναι τυχαία αλλά σχετίζεται άμεσα με τις συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν για την πιστοποίηση της ΑΑΔΕ ως εθνικού παρόχου των επιδοτήσεων της ΚΑΠ, τις οποίες έχει αναλάβει, σε πολιτικό επίπεδο, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ως γνώριμος των στελεχών της Επιτροπής. Οι οποίοι έχουν διαμηνύσει ότι θεωρούν απολύτως απαραίτητη την έξωση των ιδιωτικών συμφερόντων και την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος στον φορολογικό μηχανισμό.

Μπλέξαν τις γραμμές τους

Οι νεοδημοκράτες φαίνεται πως βάλθηκαν να κάνουν το «άδειασμα» ολυμπιακό άθλημα τις τελευταίες ημέρες. Ο Παύλος Μαρινάκης χθες εκλήθη να σχολιάσει τη δήλωση του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια πως δεν είναι οπαδός των «ήρεμων νερών» και σχολίασε, ολίγον δηκτικά, πως «η τοποθέτησή του συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του» υπενθυμίζοντας ότι ο υπουργός «υπηρετεί» μια εθνική γραμμή. «Ξαναλέω, έχει σημασία, είναι υπουργός Αμυνας ο κ. Δένδιας» τόνισε, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση «χωρίς ψευτοπατριωτισμούς» πιστεύει στον διάλογο «αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής». Το επόμενο άδειασμα ήταν λιγότερο διπλωματικό και αφορούσε τον Αγγελο Συρίγο και τις δηλώσεις του ότι η απομάκρυνση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Διδυμότειχο έγινε έπειτα από συνεννόηση με το ΝΑΤΟ με ομοφωνία και της Τουρκίας. Ο Μαρινάκης διέψευσε τον «γαλάζιο» βουλευτή, λέγοντας ότι «κάνει τις δικές του επιστημονικές αναλύσεις».

Αδωνις και στα αμυντικά

Μιας κι ανέφερα τον Δένδια, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι τα καθήκοντά του είναι πολύ ελκυστικά. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας απουσίαζε από το Athens Defence Summit, οπότε είπε να φορέσει το «καπέλο» του ο Αδωνις Γεωργιάδης. Εκανε μια τοποθέτηση για τα γεωπολιτικά η οποία, όπως μου είπε αυτόπτης μάρτυρας, δημιούργησε πολλά ερωτήματα στο κοινό. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε σθεναρά τον Τραμπ και την κριτική του στους Ευρωπαίους. Τονίζοντας, καταρχάς, ότι πρέπει να ξοδεύουμε περισσότερα για την άμυνα γιατί η ελευθερία κοστίζει ακριβά («Freedom is not for free», είπε αγγλιστί). Αλλά και ότι κακώς οι Ευρωπαίοι γκρινιάζουμε για την οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, διότι το ιρανικό καθεστώς απειλεί τα δυτικά ιδεώδη. Εκλεισε και μια με αποθέωση του Ισραήλ, το οποίο και περιέγραψε ως τη «Δύση της Μέσης Ανατολής» που πολεμά για όλους μας. Λίγες ώρες πριν, εν τω μεταξύ, είχε κάνει διάβημα το υπουργείο Εξωτερικών για τη μεταχείριση των συλληφθέντων ελλήνων ακτιβιστών.