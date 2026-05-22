«O κ. Δένδιας, άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των “ήρεμων νερών”, ενώ ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού, ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Λίγο αργότερα έβγαλε και δελτίο Τύπου η Νίκη, ζητώντας «τα κυβερνητικά στελέχη να κρατήσουν μακριά τα μικροκομματικά τους από τα εθνικά θέματα». Τα χτυπήματα έρχονται από κάθε πλευρά του ιδεολογικού φάσματος, δηλαδή.

Διεύρυνση

Μια πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25 (που αποχώρησε καταγγέλλοντας τον αρχηγό του για σεξισμό, ενώ το περιβάλλον εκείνου διακινούσε ότι φεύγει για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ), η Αγγελική Αδαμοπούλου, βρίσκεται στη νέα λίστα των συμπαρατασσόμενων με το ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, προκειμένου να μην γκρινιάζουν οι κεντρώοι για τέρμα αριστερά στροφή, στη νέα φουρνιά υπάρχει και το όνομα ενός πρώην βουλευτή του Ποταμιού. Η πράσινη διεύρυνση εξελίσσεται με απόλυτη επιτυχία. Αναμενόμενο, όταν δεν ξέρεις πού πας, όλοι οι δρόμοι σε οδηγούν εκεί.

Αναδιάταξη

Ο Μάκης Βορίδης αναλύει και Τσίπρα. Κατά τα λεγόμενά του, ο τελευταίος απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και «λέει κάτι απλό». Πήρατε το κόμμα, «το φτάσατε στο 5% και έχασε και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνατε τη διάσπαση του Κασσελάκη, τσακώνεστε δύο χρόνια για τον Πολάκη, φτιάξατε και το κόμμα Κασσελάκη, είστε και “χορηγοί” του κόμματος της Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά θα έρθω να τα αναδιατάξω». Παρότι η προσέγγιση δεν είναι λάθος, φωνάζει πως κι αυτός προσδοκά ανάσταση ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού, του ορθόδοξου.

Μείζονα

Από κοινοβουλευτικού βήματος, ο Σπήλιος Λιβανός έκανε μαθήματα στο Σώμα. Τους εξήγησε ότι «η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζονα. Στην εξυγίανση των θεσμών. Στη στήριξη των έντιμων παραγωγών. Στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων. Στη διαφάνεια. Στη λογοδοσία. Στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος». Μόνο το περιστέρι στον ώμο του έλειπε για να ακουστεί σαν την αυτοσυστηνόμενη ως ελπιδοφόρα αρχηγό. Οποιαδήποτε ομοιότητα ανάμεσα στη γαλάζια και την αντισυστημική ρητορική δεν μοιάζει τυχαία αυτή την περίοδο.