Ασταθές καιρικό σκηνικό προβλέπεται για σήμερα στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ βαθμιαία το ίδιο θα συμβεί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις ίδιες ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Ο καιρός αρχικά θα είναι σχεδόν αίθριος, ωστόσο από τις προμεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Αρχικά ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Νεφώσεις που αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αρχικά αίθριος καιρός, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 23 Μαΐου 2026

Στα ανατολικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, που γρήγορα θα αυξηθούν, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά, φτάνοντας στο Αιγαίο από το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και νότια, με μέγιστες τιμές έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Άστατος καιρός στα ανατολικά με νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Στα δυτικά αρχικά αίθριος καιρός, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 3 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα δυτικά.