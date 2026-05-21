Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει περισσότερους από 4.000 αστυνομικούς, 400 κάμερες τόσο εντός όσο και εκτός του ΟΑΚΑ που μαζί με drone, θα δίνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ ενώ άνδρες ΜΑΤ θα αναπτυχθούν στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι αποστολές των ομάδων, που έχουν καταλύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, θα μετακινούνται υπό αυστηρή αστυνομική συνοδεία, ενώ αυτή της Φενερμπαχτσέ θα ακολουθείται και από Τούρκους αστυνομικούς.

Τα σημεία της απόβασης

Πριν το πρώτο τζάμπολ, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν κερδίσει… τη μάχη της εξέδρας, καθώς έχουν εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων. Η συγκέντρωσή τους για το γήπεδο έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι στον ΗΣΑΠ Φαλήρου, με τον πρώτο συρμό να ξεκινάει στις τρεις.

Όσοι βρεθούν στο ΟΑΚΑ θα περνούν από εξονυχιστικούς ελέγχους. Όσοι μεταβούν μεμονωμένα, θα υποβληθούν σε σωματικό έλεγχο, ταυτοποίηση και θα προμηθευτούν ειδικό βραχιολάκι εισόδου. Για εκείνους που μετακινηθούν με τον ΗΣΑΠ, προβλέπεται έλεγχος και ταυτοποίηση πριν μπουν στο τρένο, ενώ κανένα όχημα δεν θα μπορεί να προσεγγίσει το γήπεδο χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση της EuroLeague.

Οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΗΣΑΠ Θησείου στις 12, με τον πρώτο συρμό προς το ΟΑΚΑ να ξεκινάει στις δύο, ενώ οι φίλαθλοι της Ρεάλ και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Καλλιμάρμαρο στις 16.00 και θα μεταβούν στο γήπεδο με μισθωμένα λεωφορεία.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις πέριξ του ΟΑΚΑ και οι μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και τις 06:00 της Δευτέρας.

