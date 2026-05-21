Η Τουρκία προχώρησε σε μαζική πώληση αμερικανικών κρατικών ομολόγων τον Μάρτιο, μειώνοντας σχεδόν στο ελάχιστο την έκθεσή της στο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη λίρα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και του πρώτου μήνα του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τα τουρκικά αποθέματα σε αμερικανικά ομόλογα μειώθηκαν στα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Μαρτίου, έναντι 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναν μήνα νωρίτερα. Το ποσό περιλαμβάνει τόσο τίτλους που διακρατεί η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας όσο και συμμετοχές άλλων τουρκικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μόλις τον Φεβρουάριο του 2025 τα τουρκικά αποθέματα αμερικανικού χρέους είχαν φτάσει τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά από μια περίοδο ενίσχυσης των συναλλαγματικών διαθεσίμων και προσπάθειας αποκατάστασης εμπιστοσύνης στις αγορές.

Η Τουρκία είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό κατοχής αμερικανικών ομολόγων πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν διακρατούσε σχεδόν 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια οι τοποθετήσεις αυτές μειώνονταν σταδιακά, καθώς οι σχέσεις Άγκυρας – Ουάσιγκτον επιδεινώνονταν λόγω γεωπολιτικών και πολιτικών συγκρούσεων, από τη Συρία μέχρι τις κυρώσεις και τις διαφωνίες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πρόσφατη ρευστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη στήριξης της τουρκικής λίρας, η οποία δέχθηκε νέες πιέσεις εξαιτίας της περιφερειακής αστάθειας, της ανόδου των ενεργειακών τιμών και των ανησυχιών για την τουρκική οικονομία.

Η πώληση αμερικανικών τίτλων προσφέρει στην Άγκυρα άμεση πρόσβαση σε δολαριακή ρευστότητα, επιτρέποντας στην Κεντρική Τράπεζα να παρεμβαίνει πιο επιθετικά στην αγορά συναλλάγματος. Ωστόσο, η κίνηση αυτή περιορίζει παράλληλα τα διαθέσιμα ασφαλή αποθεματικά της χώρας και αυξάνει τις ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της τουρκικής οικονομίας απέναντι σε νέες κρίσεις.