Ιδανικό φινάλε στη φετινή του πορεία στη Stoiximan Super League πραγματοποίησε ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος πέρασε νικηφόρα από το Αγρίνιο με 2-1 απέναντι στον Παναιτωλικό και ολοκλήρωσε τη χρονιά στην 11η θέση με 36 βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Αρκάδες μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 28ο λεπτό, όταν ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ, πήρε ξανά την μπάλα και με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό πλασέ νίκησε τον Κουτσερένκο για το 0-1.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε σημαντικές στιγμές, με τον Χατζηεμμανουήλ να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε, κρατώντας το προβάδισμα των φιλοξενούμενων μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι απέκτησε μεγαλύτερη ένταση. Στο 64’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι σε φάση με τον Μπάτζι, όμως ο Μπουχαλάκης νικήθηκε από τον Χατζηεμμανουήλ.

Λίγα λεπτά αργότερα, μέσω VAR, ο Παναιτωλικός κέρδισε δεύτερο πέναλτι, με τον Γραμμένο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα και τον Λομπάτο να ισοφαρίζει σε 1-1.

Παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, ο Αστέρας AKTOR βρήκε τον τρόπο να πάρει ξανά το προβάδισμα στο 82’. Ο Χαραλαμπόγλου, που είχε περάσει ως αλλαγή, βγήκε στην αντεπίθεση και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-2, χαρίζοντας στους Αρκάδες τη νίκη σε ένα επεισοδιακό φινάλε.