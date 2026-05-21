Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε ενόψει του ημιτελικού του Ολυμπιακού στο Final Four 2026 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, τονίζοντας πως κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική και πως δεν υπάρχει κάποιο «μυστικό» για την πρόκριση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ στάθηκε στη σημασία του ρυθμού στο αυριανό παιχνίδι, υπογραμμίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να μπουν δυνατά και να μη βρεθούν από νωρίς σε θέση να κυνηγούν το σκορ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θετική διαφορά του ότι η ομάδα δεν χρειάστηκε να ταξιδέψει με αεροπλάνο, ενώ για το τελευταίο σουτ ήταν ξεκάθαρος: θα το πάρει όποιος είναι ελεύθερος.