Παρά την ταξιδιωτική απαγόρευση που έχει επιβληθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω της έξαρσης του ιού «έμπολα», η συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ του 2026 δεν φαίνεται να επηρεάζεται.

Η επιδημία στην ανατολική περιοχή της χώρας έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν καταγραφεί 134 θάνατοι και περίπου 500 ύποπτα κρούσματα. Για τον λόγο αυτό, το CDC προχώρησε σε περιορισμούς ταξιδιών, γεγονός που αναμένεται να κρατήσει μακριά από τη διοργάνωση πολλούς φιλάθλους του Κονγκό.

The Democratic Republic of the Congo is expected to still compete in the World Cup despite a CDC travel ban tied to an Ebola outbreak. While fans from the country cannot come amid a CDC ban, officials have said the team is expected to receive exemptions. — Front Office Sports (@FOS) May 21, 2026

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εθνική ομάδα θα λάβει ειδική εξαίρεση, ώστε να ταξιδέψει και να αγωνιστεί κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Έτσι, το Κονγκό αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ, αλλά πιθανότατα χωρίς τη στήριξη των οπαδών του στις εξέδρες, εξαιτίας των αυστηρών υγειονομικών μέτρων.