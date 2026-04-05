Ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση φαίνεται πως κατακλύζουν άπαντες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η εθνική ομάδα της Αφρικανικής χώρας κατάφερε με τη νίκη της ενάντια στη Τζαμάικα με 1-0 να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από 52 έτη!

Το επίτευγμα των Κονγκολέζων ποδοσφαιριστών εορτάστηκε δεόντως από ολόκληρο το έθνος στην τελετή που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Φελίξ Τσισεκέντι. Εκεί, ο ηγέτης της Λ.Δ. του Κονγκό, θέλοντας να επιβραβεύσει για ακόμα μία φορά τους παίκτες, ανακοίνωσε ότι θα τους προσφέρει πλούσια δώρα.

🚨💣 BREAKING DR Congo President Félix Tshisekedi has announced massive rewards for the national team after qualifying for the 2026 World Cup — their first appearance in 52 years! 🇨🇩⚽ Every player and staff member will receive: — Brand new Jeep cars — Huge cash payments —… pic.twitter.com/UoBnjy9Iw5 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 5, 2026

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο πως κάθε ποδοσφαιριστής και μέλος του τεχνικού επιτελείου θα λάβουν από ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο της επωνυμίας «Jeep», χρηματικό έπαθλο και ένα οικόπεδο.