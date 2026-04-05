Ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση φαίνεται πως κατακλύζουν άπαντες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η εθνική ομάδα της Αφρικανικής χώρας κατάφερε με τη νίκη της ενάντια στη Τζαμάικα με 1-0 να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από 52 έτη!

Το επίτευγμα των Κονγκολέζων ποδοσφαιριστών εορτάστηκε δεόντως από ολόκληρο το έθνος στην τελετή που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Φελίξ Τσισεκέντι. Εκεί, ο ηγέτης της Λ.Δ. του Κονγκό, θέλοντας να επιβραβεύσει για ακόμα μία φορά τους παίκτες, ανακοίνωσε ότι θα τους προσφέρει πλούσια δώρα.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο πως κάθε ποδοσφαιριστής και μέλος του τεχνικού επιτελείου θα λάβουν από ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο της επωνυμίας «Jeep», χρηματικό έπαθλο και ένα οικόπεδο.

