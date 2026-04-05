Ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστηση φαίνεται πως κατακλύζουν άπαντες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η εθνική ομάδα της Αφρικανικής χώρας κατάφερε με τη νίκη της ενάντια στη Τζαμάικα με 1-0 να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπειτα από 52 έτη!
Το επίτευγμα των Κονγκολέζων ποδοσφαιριστών εορτάστηκε δεόντως από ολόκληρο το έθνος στην τελετή που διοργάνωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Φελίξ Τσισεκέντι. Εκεί, ο ηγέτης της Λ.Δ. του Κονγκό, θέλοντας να επιβραβεύσει για ακόμα μία φορά τους παίκτες, ανακοίνωσε ότι θα τους προσφέρει πλούσια δώρα.
DR Congo President Félix Tshisekedi has announced massive rewards for the national team after qualifying for the 2026 World Cup — their first appearance in 52 years! 🇨🇩⚽
Every player and staff member will receive:
— Brand new Jeep cars
— Huge cash payments
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 5, 2026
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο πως κάθε ποδοσφαιριστής και μέλος του τεχνικού επιτελείου θα λάβουν από ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο της επωνυμίας «Jeep», χρηματικό έπαθλο και ένα οικόπεδο.
DR Congo President Félix Tshisekedi has announced that all players and staff will receive brand new Jeep cars, money and huge plots of land after qualifying for the World Cup for the first time in 52 years. 🇨🇩⚽
A historic reward for a historic achievement! ✨… pic.twitter.com/nPEBvJv4I2
— Micky Jnr (@MickyJnr__) April 5, 2026