Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας Μπρούνο Ροδρίγκες εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να υποκινήσει στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Κούβας με ψευδείς ισχυρισμούς περί υποστήριξης της τρομοκρατίας από την Αβάνα.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά προκειμένου να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα», δήλωσε ο Ροδρίγκες, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο Κουβανός υπουργός υπογράμμισε ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι επιδιώκει την οικονομική αποδυνάμωση και την κοινωνική απόγνωση του κουβανικού λαού μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων.

Σε νέο χαμηλό οι σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας

Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα παραμένει περιορισμένη, όπως ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο. Η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση της Αβάνας, διατηρώντας σκληρή στάση.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν μια λύση μέσα από διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας πως αυτή παραμένει η βασική επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης. «Αυτή παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας είναι μικρή, αλλά «αν αλλάξουν γνώμη, είμαστε εδώ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Κούβα αποδέχθηκε ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, γεγονός που δείχνει ένα περιορισμένο περιθώριο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Προοίμιο επέμβασης;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για φόνο — εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Την ίδια στιγμή, το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Nimitz μετακινήθηκε στην Καραϊβική.

Αν και οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «επίδειξη ισχύος», η χρονική συγκυρία προκαλεί ανησυχία. Οι πολίτες της Κούβας, αντιμέτωποι με συνεχείς διακοπές ρεύματος και οικονομική εξαθλίωση, παρακολουθούν τις εξελίξεις με αγωνία, αναρωτώμενοι αν πρόκειται για προοίμιο μιας νέας αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Ο Ρούμπιο διέψευσε ότι πρόκειται για συγκέντρωση δυνάμεων. «Δεν πρόκειται για συγκέντρωση δυνάμεων», δήλωσε, τονίζοντας ότι «αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στους New York Times, το “Nimitz” χρησιμοποιείται ως μέσο επίδειξης ισχύος και όχι ως πλατφόρμα για μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είχε συμβεί με το “Gerald Ford” κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το “Nimitz” βρισκόταν τις τελευταίες εβδομάδες στα ανοικτά της Νότιας Αμερικής, συμμετέχοντας σε προγραμματισμένες ασκήσεις με το ναυτικό της Βραζιλίας.

Η ελπίδα της ριζικής ανατροπής

Πολλοί Κουβανοί εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με τη νομιμότητα των κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο. Ωστόσο, η ελπίδα για αλλαγές που θα ανακουφίσουν τα βάσανά τους παραμένει έντονη. «Αυτό πρέπει να αλλάξει», λένε πολλοί, παραμένοντας στο σκοτάδι.

Οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η έλλειψη καυσίμων καθυστερούν τη διάδοση των ειδήσεων για τη νέα κλιμάκωση της αμερικανικής πίεσης προς την κουβανική κυβέρνηση.

Πολλοί κάτοικοι του νησιού ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Κάστρο για δολοφονία και συνωμοσία σχετικά με την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996, γεγονός που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις Αμερικανούς.

Την άσκηση δίωξης καταδίκασαν η Κίνα και η Ρωσία. Το Πεκίνο κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν να χρησιμοποιούν «εξαναγκασμό» και «απειλές» εναντίον της Κούβας, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η πίεση που ασκείται στην Αβάνα «αγγίζει τα όρια της βίας».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι η εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ κατά του συμμάχου της Ρωσίας «δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή». «Πιστεύουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι – που αγγίζουν τα όρια της βίας – εναντίον πρώην ή εν ενεργεία αρχηγών κρατών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να σταματήσουν να απειλούν με τη χρήση βίας» και ότι το Πεκίνο «στηρίζει σταθερά την Κούβα».

Εξαντλημένοι οι Κουβανοί

Η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στην Κούβα έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες διαμαρτυρίες, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται πιθανότητα μαζικής εξέγερσης, σύμφωνα με ειδικούς.

Έρευνα του ιστότοπου El Toque με πάνω από 40.000 απαντήσεις έδειξε ότι το 56% των Κουβανών στο νησί και σχεδόν το 70% όσων ζουν στο εξωτερικό θα υποστήριζαν μια στρατιωτική επέμβαση από τις ΗΠΑ.

Αν και τα στοιχεία δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικά, αντικατοπτρίζουν την εξάντληση πολλών πολιτών. Ο καθηγητής Ιστορίας Μάικλ Μπουσταμάντε σημείωσε: «Οι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό απόγνωσης και απελπισίας, που θα δεχτούν βοήθεια από όπου κι αν μπορούν να τη βρουν».