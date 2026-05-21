Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο κλιμάκωσης στις σχέσεις με την Κούβα, υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί αναγκαία μια τέτοια εξέλιξη. Παράλληλα, χαρακτήρισε «πολύ σημαντική στιγμή» τη δίωξη που άσκησε η αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

«Δεν θα υπάρξει κλιμάκωση. Δεν νομίζω πως είναι απαραίτητη. Αυτό το μέρος καταρρέει», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Κονέκτικατ.

Αναφερόμενος στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ο οποίος είχε διαδεχθεί στην ηγεσία της Κούβας τον αδελφό του, Φιντέλ, ο Τραμπ σημείωσε ότι πρόκειται για «μια πολύ σημαντική στιγμή… όχι μόνο για τους Κουβανοαμερικανούς, αλλά και για ανθρώπους που ήρθαν από την Κούβα, που θέλουν να επιστρέψουν στην Κούβα και να δουν τις οικογένειές τους».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών με Κουβανούς εξόριστους το 1996, από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας. Την περίοδο εκείνη, κατείχε τη θέση του υπουργού Άμυνας της Κούβας.