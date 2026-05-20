Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ μια υπόθεση που αποκαλύπτει η αστυνομία στο Ουισκόνσιν, με έναν 43χρονο άνδρα να κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να ξεκινήσει νέα ζωή με άλλη γυναίκα, χρησιμοποιώντας – σύμφωνα με τις αρχές – ακόμη και προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Ο Aaron Nelson συνελήφθη και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία της συζύγου του Alexis Nelson, η οποία εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2025 στην περιοχή Beaver Dam, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερες ασφαλείας σε τοπικό κατάστημα, ενώ στη συνέχεια τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν. Λίγο μετά την εξαφάνισή της, δεδομένα από κινητό τηλέφωνο φέρονται να δείχνουν μετακινήσεις που δεν συνάδουν με το γνωστό της πρόγραμμα, γεγονός που κινητοποίησε τις έρευνες.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας προέκυψαν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, ενισχύουν τις υποψίες σε βάρος του συζύγου της. Μεταξύ αυτών, η αγορά μεγάλου πλαστικού κάδου απορριμμάτων λίγο μετά την εξαφάνιση, καθώς και η δημιουργία ψεύτικου προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου φέρεται να παρουσιαζόταν ως χήρος.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο κατηγορούμενος φέρεται να γνώρισε στη συνέχεια γυναίκα μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Tinder, με την οποία ανέπτυξε σχέση και συγκατοίκησε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η νέα σύντροφος φορούσε δαχτυλίδι που ανήκε στη σύζυγο του κατηγορούμενου, γεγονός που προκάλεσε νέα ερωτήματα στην πορεία της έρευνας.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χώρο κατοικίας ίχνη αίματος που, σύμφωνα με τα εργαστηριακά ευρήματα, ταυτοποιήθηκαν ως της αγνοούμενης γυναίκας, ενώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης πτωμάτων εντόπισε ενδείξεις που παραπέμπουν σε παρουσία ανθρώπινης αποσύνθεσης.

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το πλήρες χρονικό των γεγονότων και να εντοπίσουν τι ακριβώς συνέβη μετά την εξαφάνιση της Alexis Nelson.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοκαριστική υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη δημοσιότητα στις ΗΠΑ, τόσο λόγω της αγριότητας των καταγγελλόμενων πράξεων όσο και λόγω της ψυχρής χρονικής αλληλουχίας που περιγράφουν οι αρχές.