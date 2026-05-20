Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στην Άστον Βίλα ενόψει του αποψινού τελικού του Europa League, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην ομάδα την οποία ακολουθεί από τα μαθητικά του χρόνια.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου αναμένεται να βρεθεί στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο αγώνα, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα ενθάρρυνσης προς τους ποδοσφαιριστές, με τη χαρακτηριστική φράση: «Πάμε Βίλα! Καλή τύχη στον τελικό του Europa League!».

Η σχέση του με την Άστον Βίλα είναι γνωστή εδώ και χρόνια, καθώς έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια την αγάπη του για τον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εμφανιστεί στο πλευρό της ομάδας σε κρίσιμες αναμετρήσεις.