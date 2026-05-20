Μέλη του March to Gaza Greece πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης (20/5) έκτακτη δράση σε πεζογέφυρα στον Κηφισό, αναρτώντας γιγαντοπανό και ανάβοντας καπνογόνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βίαιη σύλληψη από τις ισραηλινές δυνάμεις των ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή προς τη Γάζα.

Λίγο πριν τις 21:00 οι συγκεντρωμένοι ανάρτησαν πανό με το σύνθημα «Ούτε κύμα πίσω – Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ φώναξαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης των μελών της αποστολής και υπέρ της Παλαιστίνης. Η κινητοποίηση προκάλεσε το ενδιαφέρον διερχόμενων οδηγών και πεζών, με τους ακτιβιστές να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις αλληλεγγύης.

Σε ανακοίνωσή τους, τα ελληνικά πληρώματα που κρατούνται στο Ισραήλ γνωστοποίησαν ότι προχωρούν σε απεργία πείνας, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους. Όπως αναφέρουν, η κράτησή τους αποτελεί «παράνομη επίθεση» και καταγγέλλουν ότι «δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν τρόπο με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ που κρατάει σε ομηρία πάνω από 9000 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους σε άθλιες συνθήκες».

Οι κρατούμενοι ζητούν από τις κυβερνήσεις τους να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπατρισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα μάτια στην Γάζα» και καλώντας το κίνημα να συνεχίσει τη δράση του «όχι μόνο για μας, αλλά για τον παλαιστινιακό λαό που αντέχει και μάχεται τον σιωνιστικό ζυγό».

Σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η Αναστασία Ματσούκα, μέλος της νομικής ομάδας του March to Gaza – Greece, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ «παράτυπες και παράνομες» και τόνισε τη σημασία της πολιτικής πίεσης και της κινητοποίησης των πολιτών για την απελευθέρωση των ακτιβιστών.