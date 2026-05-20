Άστραψε και βρόντηξε ο Προκόπης Παυλόπουλος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο που μεταχειρίζεται το ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, καταγγέλλοντας «συνταγματικό εντυπωσιασμό», «εργαλειοποίηση» του Συντάγματος και εντέλει «ευτελισμό» του και τονίζοντας ότι «δε μπορεί να παίζουμε με το Σύνταγμα».

Μιλώντας στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», το οποίο διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ξεκίνησε τη σφοδρή κριτική του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μία αναφορά στον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή: «Δε διανοείτο ποτέ ο Καραμανλής αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία γίνεται μόνο για λόγους συνταγματικού εντυπωσιασμού, αυτό το πράγμα το οποίο νιώθουμε σήμερα».

«Εργαλειοποίηση»

Και συνέχισε: «Όχι γιατί έχει ανάγκη αναθεώρησης το Σύνταγμα αλλά γιατί πρέπει την πολιτική μας αμηχανία να την τροφοδοτήσουμε και να εκτρέψουμε την προσοχή, αυτό που λέγεται, με κάποια χυδαιότητα, αλλαγή ατζέντας. Δεν είναι το Σύνταγμα εργαλείο. Κι αυτό είναι το πρώτο που καταμαρτυρώ πάντοτε τον τελευταίο καιρό στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σημερινή αναθεώρηση του Συντάγματος. Αυτό είναι εργαλειοποίηση».

Για να διαμηνύσει ότι «δε μπορεί να παίζουμε με το Σύνταγμα. Δε μπορεί να έχουμε προσχηματικές αναθεωρήσεις όπως είχαμε στο παρελθόν».

Και αναφερόμενος σε προσχηματικές αναθεωρήσεις, άσκησε ευθεία κριτική στην αναθεώρηση που έκανε η σημερινή κυβέρνηση το 2019, σημειώνοντας ότι «προσχηματική, λυπάμαι να το πω, ήταν και η αναθεώρηση του 2019 ιδίως σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Σφοδρή κριτική για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Για να τονίσει, ασκώντας δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό τόσο για την επιλογή του να ορίσει μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης δυνατότητα εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς αυξημένη πλειοψηφία, όσο και για τον τρόπο εκλογής του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα: «Φτάσαμε στο σημείο όχι να εφαρμόζουμε το Σύνταγμα όπως έπρεπε για να επιτύχουμε μια συναινετική διαδικασία, αλλά δε θέλουμε να εφαρμόσουμε το Σύνταγμα, το αναθεωρούμε. Και πού καταλήξαμε; -Γι αυτό λέω προσχηματικές αναθεωρήσεις- Να έχεις Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθ’ όλα άξιος μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αλλά να είναι εκλεγμένος από μία μονοκομματική συγκυριακή πλειοψηφία. Αυτό του αφαιρεί ab initio όλη τη δυνατότητα που έχει της ανεξαρτησίας του».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Παυλόπουλος επίσημανε ότι «πάσχει το Σύνταγμα γιατί δεν εφαρμόζεται. Δε βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες ιδίως και την εκτελεστική εξουσία να το εφαρμόζει. Γιατί το Σύνταγμα είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά από τη φύση του σου περιορίζει τα χέρια».

Και τόνισε, κάνοντας λόγο για «ευτελισμό» του Συντάγματος: «Κάθε φορά που μας στενεύει το κουστούμι του Συντάγματος κανονιστικώς, αναθεωρούμε το Σύνταγμα, βγάζουμε προς τα έξω και μία διακήρυξη και με νομικώς ανέξοδες τέτοιες διακηρύξεις προσπαθούμε να θεωρήσουμε ότι αλλάζουμε την ατζέντα ή γινόμαστε πιο δημοκρατικοί και δήθεν να σεβόμαστε περισσότερο το Σύνταγμα. Το ευτελίζουμε ιδίως προσθέτοντας διατάξεις και κλείνω ενθυμούμενος μια φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που μου έλεγε “Προκόπη ό,τι γίνεται πληθωρικό καθίσταται στο τέλος ευτελές”».