Σοκ προκάλεσε στη Βρετανία η λανθασμένη ανακοίνωση ραδιοφωνικού σταθμού ότι ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους ακροατές και άμεση κινητοποίηση των μέσων ενημέρωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Radio Caroline, όταν το κανονικό πρόγραμμα διεκόπη αιφνιδίως και μεταδόθηκε ανακοίνωση που ανέφερε πως ο μονάρχης είχε φύγει από τη ζωή.

Ακολούθησε η μετάδοση του «God Save the King», ενώ ο σταθμός διέκοψε το πρόγραμμά του για περίπου 15 λεπτά, εντείνοντας τη σύγχυση του κοινού και προκαλώντας έντονη φημολογία στα κοινωνικά δίκτυα.

Το τεχνικό σφάλμα και η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου

Λίγο αργότερα, οι παρουσιαστές επανήλθαν στη συχνότητα ζητώντας συγγνώμη και διευκρίνισαν ότι επρόκειτο για λανθασμένη ειδοποίηση, αποτέλεσμα τεχνικού προβλήματος.

Η διοίκηση του σταθμού απέδωσε το συμβάν σε υπολογιστικό σφάλμα που ενεργοποίησε κατά λάθος το ειδικό πρωτόκολλο που διαθέτουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την περίπτωση θανάτου μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Ο διευθυντής του σταθμού, Πίτερ Μουρ, εξήγησε μέσω ανακοίνωσης στα social media ότι η ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου προκλήθηκε από τεχνικό σφάλμα στο κεντρικό στούντιο.

«Λόγω ενός σφάλματος υπολογιστή στο κεντρικό μας στούντιο, ενεργοποιήθηκε κατά λάθος το πρωτόκολλο “Θάνατος Μονάρχη”, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί ελπίζοντας να μη χρειαστεί ποτέ να το χρησιμοποιήσουν, με αποτέλεσμα να μεταδοθεί λανθασμένα ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς απεβίωσε το απόγευμα της Τρίτης (19 Μαΐου)» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγγνώμη προς τον βασιλιά και το κοινό

Ο Πίτερ Μουρ πρόσθεσε ότι η διακοπή του προγράμματος ήταν αυτόματη διαδικασία, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, έως ότου εντοπιστεί και διορθωθεί το λάθος.

«Στη συνέχεια ο Radio Caroline σταμάτησε τη μετάδοση, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, γεγονός που μας ειδοποίησε ώστε να επαναφέρουμε το πρόγραμμα και να ζητήσουμε συγγνώμη στον αέρα.

Ο Radio Caroline είχε τη χαρά να μεταδώσει το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Αυτής Μεγαλειότητας της Βασίλισσας και πλέον του Βασιλιά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά ακόμη χρόνια. Ζητούμε συγγνώμη από την Αυτού Μεγαλειότητα τον Βασιλιά και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε» κατέληξε ο διευθυντής του σταθμού.