Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέδωσε πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η παρέμβασή της ήρθε μετά από σειρά παραβιάσεων εναέριου χώρου και συμβάντων στις χώρες της Βαλτικής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ», η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι «οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες». Υπογράμμισε επίσης πως «μια απειλή κατά ενός κράτους-μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης».

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων στην ανατολική μας πτέρυγα».

Ανησυχία για υβριδικές απειλές στη Βαλτική

Η δήλωση της προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ για περιστατικά με drones, ηλεκτρονικές παρεμβολές και άλλες υβριδικές απειλές στην περιοχή της Βαλτικής. Η ένταση αυτή συνδέεται με την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία και τις ουκρανικές επιθέσεις με μεγάλου βεληνεκούς drones κατά ρωσικών στόχων κοντά στη Βαλτική.

Κλείνοντας τη δήλωσή της, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και δύναμη», επισημαίνοντας πως η ΕΕ θα συνεχίσει να ενισχύει την ασφάλεια και την αμυντική ετοιμότητα της ανατολικής της πτέρυγας.