Στρατιωτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αναχώρησαν εσπευσμένα για να αναχαιτίσουν ένα drone που πέταξε κοντά στο Βίλνιους, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Η Λιθουανία εξέδωσε την Τετάρτη προειδοποίηση για «αεροπορικό κίνδυνο» και ανέστειλε τις πτήσεις στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, εν μέσω φόβων ότι drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας.

«Καταφύγετε αμέσως σε ασφαλές μέρος, φροντίστε τους δικούς σας και περιμένετε νέες οδηγίες», ανέφερε ο στρατός της Λιθουανίας σε μήνυμα που απέστειλε στους κατοίκους της πρωτεύουσας της χώρας.

Προειδοποίηση εκδόθηκε επίσης στο κτίριο του κοινοβουλίου του Βίλνιους, με ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας εν μέσω της αναφερόμενης εισβολής.

«Λόγω του κινδύνου αεροπορικής επίθεσης, ζητούμε από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο κτίριο να μεταβούν στο πλησιέστερο καταφύγιο», ανέφερε η ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του συστήματος ενδοεπικοινωνίας του κοινοβουλίου.

Το εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Λιθουανίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό ως αντίδραση σε ένα drone στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο παρατηρήθηκε να πετάει προς τη Λιθουανία, προσθέτοντας ότι η προέλευση του drone δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους ανακοίνωσε ότι επανέλαβε τις πτήσεις μετά τον συναγερμό.

Την Τρίτη, ένα μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέρριψε ένα drone που υποπτεύεται ότι ήταν ουκρανικό πάνω από την Εσθονία, σύμφωνα με την βαλτική χώρα, το τελευταίο σε μια σειρά παραβιάσεων του εναερίου χώρου στην περιοχή εν μέσω συχνών ουκρανικών επιθέσεων κατά της γειτονικής Ρωσίας.

