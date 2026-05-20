Η Hilton επιλέγει την Κρήτη ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής επέκτασής της στην Ελλάδα, με αιχμή το νέο Hilton Chania Old Town Resort & Spa στα Χανιά, αλλά και δύο ακόμη αναπτυξιακά projects σε Γεωργιούπολη και Επισκοπή Ρεθύμνου, σε συνεργασία με τον όμιλο Τσιλεδάκη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κάρλος Μαλλιαρουδάκης, επιχειρησιακός διευθυντής (Chief Operating Officer) της Hotelleading, εταιρείας του κρητικού ομίλου, η επιλογή της Κρήτης από έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς ξενοδοχειακούς ομίλους συνδέεται με τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του νησιού, την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και τις προοπτικές ανάπτυξης προς ένα μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού.

Αρχές Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο αποτελεί το πρώτο «Hilton» που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μετά τη μετατροπή του ιστορικού Hilton Αθηνών σε Conrad.

Το νέο ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε επτά ορόφους και διαθέτει 85 δωμάτια με ισάριθμες ιδιωτικές πισίνες, ένα concept που – σύμφωνα με τη διοίκηση – δεν υπάρχει σε άλλο ξενοδοχείο της Hilton παγκοσμίως.

Η νέα μονάδα, υπό τη διαχείριση της Hotelleading και με το brand της Hilton Hotels & Resorts, φιλοδοξεί να ενισχύσει το αποτύπωμα των Χανίων στον χάρτη του ποιοτικού αστικού και βιωματικού τουρισμού. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής.

Νέα επενδυτικά projects σε Γεωργιούπολη και Επισκοπή

Η συνεργασία της Hilton με τον όμιλο Τσιλεδάκη επεκτείνεται περαιτέρω στην Κρήτη, με δύο νέες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις. Η πρώτη αφορά νέα μονάδα περίπου 140 δωματίων στη Γεωργιούπολη με οικογενειακό και all inclusive χαρακτήρα. Η δεύτερη αφορά πολυτελές project στην Επισκοπή Ρεθύμνου, που εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τα 200 δωμάτια και bungalows.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου, η μονάδα στη Γεωργιούπολη αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, ενώ εκείνη της Επισκοπής στα τέλη του 2029 ή στις αρχές του 2030.

Στο επίκεντρο ο 12μηνος τουρισμός

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη του δωδεκάμηνου τουρισμού. Η διοίκηση επισημαίνει ότι στόχος είναι τα Χανιά να λειτουργούν πέρα από τη θερινή περίοδο, αξιοποιώντας εργαλεία όπως ο συνεδριακός τουρισμός και τα διεθνή εταιρικά events.

Το νέο Hilton στα Χανιά θα διαθέτει συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας περίπου 250 ατόμων, με στόχο την προσέλκυση συνεδρίων, εταιρικών συναντήσεων και ταξιδιών κινήτρων από το εξωτερικό. Ο κ. Μαλλιαρουδάκης υπογράμμισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε η διεθνής αγορά συνεδρίων να εντάξει την Κρήτη στο πρόγραμμά της, ενισχύοντας την τουριστική κίνηση και τον χειμώνα.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην αμερικανική αγορά, με τη Hilton να αξιοποιεί το διεθνές δίκτυο κρατήσεων και το πρόγραμμα Hilton Honors, το οποίο έχει ήδη αυξήσει την παρουσία Αμερικανών επισκεπτών στα Χανιά. Οι απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ στην Αθήνα καθιστούν την Κρήτη ακόμη πιο ελκυστικό προορισμό.

Γαστρονομία και ευεξία

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa διαθέτει εγκαταστάσεις ευεξίας και γαστρονομίας διεθνών προδιαγραφών. Ενσωματώνει συνεργασίες όπως το Fauchon Café Pâtisserie, που πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην Ελλάδα μέσα από το νέο ξενοδοχείο, καθώς και το L’Occitane en Provence Spa, το οποίο θα λειτουργήσει ως urban wellness retreat στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι συγκεκριμένες συνεργασίες ενισχύουν περαιτέρω τη διεθνή ταυτότητα των Χανίων ως προορισμού υψηλού επιπέδου.

Οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία

Το οικονομικό αποτύπωμα των επενδύσεων είναι μετρήσιμο και στις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον όμιλο Τσιλεδάκη, με την ολοκλήρωση των νέων μονάδων, η συνολική απασχόληση στις ξενοδοχειακές δραστηριότητες του ομίλου στην Κρήτη εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1.000 άτομα, με την πλειονότητα να προέρχεται από την τοπική κοινωνία.