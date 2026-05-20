Εχει, άραγε, κάποιο σχέδιο ο Παναθηναϊκός; Μήπως βαδίζει βάζοντας στοιχήματα και ελπίζοντας να βρει τον άνθρωπο που θα τον οδηγήσει στη Γη της (ποδοσφαιρικής) Επαγγελίας, πάει να πει σε κάποιον τίτλο πρωταθλήματος;

Τα όσα διαρρέουν αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνουν πως το πράσινο καράβι πάει με χαλασμένη πυξίδα. Υπό την έννοια πως δεν υφίσταται ένα ξεκάθαρο πλάνο. Ενας κόουτς ηλικίας 38 από τη Δανία φαντάζει ως το φαβορί – δεν είναι αρνητικό να ελπίζεις πως σωσίβιο θα ρίξει ο Νέστρουπ. Tον πιστεύουν ως εξελίξιμο και τον έχουν προτείνει. Είναι προϊόν σοβαρής έρευνας η συγκεκριμένη επιλογή ή η όποια άλλη επιλογή προκριθεί;

Το «νέος και ταλαντούχος» το έχουμε ξανασυναντήσει στο Κορωπί. Ποιος ξεχνά τον Πογιάτος που λίγο μετά τα 40 του χρόνια έφτασε στον Παναθηναϊκό και είχε ως παράσημο τη θητεία του στη Ρεάλ Κ-19; Ενα πρότζεκτ με σαφή διάθεση ανανέωσης – αυτό ειπώθηκε από τους αρμόδιους, αλλά ο Πογιάτος δεν έδωσε σχεδόν τίποτα.

Και μετά ήρθαν οι μπαρουτοκαπνισμένοι και με πολυετή πείρα στους πάγκους. Απ’ όλα είχε ο μπαχτσές. Μπόλονι, Γιοβάνοβιτς, Τερίμ, Αλόνσο, Βιτόρια, Μπενίτεθ. Λες και κάποιος μοιράζει τα χαρτιά της τράπουλας και ψάχνει τον «άσο» για τον πράσινο πάγκο! Να είναι αυτός άφθαρτος, τουλάχιστον όπως τον έχουμε στο μυαλό εδώ στην Ελλάδα; Να έχει το βιογραφικό τού Τερίμ και του Μπενίτεθ και ποντάρουν οι αρμόδιοι ότι θα βάλει τάξη στο πράσινο… θηριοτροφείο; Αν το ζήτημα είναι ηλικιακό, γιατί όχι Κόντης ή και Λέτο; Απαντήσεις προφανώς και δεν γίνεται να δοθούν αυτή τη στιγμή. Ολοι αναμένουν την τελική ετυμηγορία.

Και βέβαια το πώς θα φύγει ο Μπενίτεθ με δεδομένο ότι ασφαλώς και θα χρυσοπληρωθεί. Αλλωστε, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή ισχύει πως «λεφτά υπάρχουν» και μάλλον είναι για να δίδονται για αποζημιώσεις και κάλυψη λαθών. Η επόμενη φορά «πληρώνει» την προηγούμενη! Αυτό ισχύει και επιβεβαιώνεται με όσα προκύπτουν ως χορός φημών.

Εκτός αν όλα αυτά είναι αποπροσανατολισμός. Τα δε περί υπογραφής συμβολαίου με τον προπονητή που φτάνει για αρκετά χρόνια, καλό είναι να μη τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας ως δείγμα αποφασιστικότητας και σχεδίου. Γιατί πολύ απλά οι περισσότεροι συμβόλαιο είχαν υπογράψει που δεν έληγε.

Εφυγαν, όμως, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει αποζημίωση και να αναζητεί τη λύση σε ένα σταυρόλεξο δύσκολο εδώ και δεκαετίες. Μην προσπερνάμε, τέλος, πως ο Παναθηναϊκός είναι ο πλέον ασφαλής προορισμός για τους ανθρώπους του πάγκου: με δουλειά έξι ή λίγων μηνών παραπάνω, μπορεί να λάβουν χρήματα κι άλλων χρόνων!