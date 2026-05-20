Βίντεο σε μορφή γκάλοπ για την ονομασία του νέου κόμματος, ανήρτησε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ορίζοντας», «Ιθάκη», «Η Συνέχεια», «Laura», «Κυβερνώσα Αριστερά», «Νέα Πορεία», «Ελπίδα Ξανά» ακούγονται από νέους ως προτάσεις για να ονομαστεί ο νέος πολιτικός φορέας του πρώην πρωθυπουργού. Αυτό όμως που φαίνεται να επιλέγουν οι περισσότεροι είναι το όνομα «Πυξίδα», όπως φαίνεται στο βίντεο.

Εντύπωση προκαλεί η εμφάνιση της youtuber Zoe Pre, η οποία προτείνει με χιουμοριστικό τρόπο, το κόμμα να ονομαστεί «Ζωή» επειδή – όπως αναφέρει – έχει εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο.