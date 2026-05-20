Ραγδαίες μοιάζουν πια οι εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα να θυμίζει «καζάνι που βράζει», μόλις μία εβδομάδα πριν από τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο για το νέο κόμμα. Η παραίτηση του γραμματέα, Στέργιου Καλπάκη, μόλις λίγους μήνες μετά την εκλογή του στην θέση, έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις πολλών αναλυτών που βλέπουν το κομματικό οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ να γκρεμίζεται σιγά-σιγά, μπροστά στο δίλημμα που αφορά την σχέση του με το κομματικό εγχείρημα του πρώην προέδρου του.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Καλπάκης αφήνει σαφείς αιχμές για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε, σημειώνοντας πως αν και λήφθηκαν αποφάσεις προς τη σωστή κατεύθυνση για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, δεν υπήρξαν οι ανάλογες πράξεις. Ο ίδιος αποδίδει το σημερινό τέλμα στην παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού: «Ακόμη και σήμερα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης», τόνισε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας νέας εσωκομματικής περιδίνησης. Απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, του ζήτησε να αποσοβήσει μια νέα κρίση με προωθητικές ενέργειες και να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή το συντομότερο, εντός της πρώτης εβδομάδες του Ιουνίου.

Τον προέτρεψε, με άλλα λόγια, εμμέσως να μιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό ώστε να γίνουν γνωστές οι προθέσεις του, αν δηλαδή θα ήθελε μια συνεργασία με το παλιό του κόμμα ή αν επιμένει στην θέση του πως δεν υπάρχουν συλλογικές ενσωματώσεις ή συνεργατικά σχήματα, όποιος θέλει συμμετέχει ατομικά στο νέο κόμμα -με τις πληροφορίες να συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως ο Τσίπρας δεν έχει αλλάξει γνώμη και θέλει να τραβήξει μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τσίπρας δεν θέλει να υπάρχουν, κάτω από το κείμενο της Διακήρυξης, υπογραφές εν ενεργεία βουλευτών που έχουν εκλεγεί με άλλο κόμμα -πράγμα που σημαίνει πως είτε θα πρέπει, στον παρόντα ή στον μέλλοντα χρόνο, όλοι να παραιτηθούν από την έδρα τους και να εμπλακούν «χωρίς ανταλλάγματα» στο νέο κόμμα. Αν ανεξαρτητοποιηθούν, μπορούν μόνο να τοποθετούνται ως συμπαθούντες.

Πίσω στην Κουμουνδούρου, η ανάγκη για άμεση συνεδρίαση των οργάνων μπορεί πλέον επιτακτική, καθώς στο παρασκήνιο φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν περίπου 20 βουλευτές και αρκετά τοπικά στελέχη να ετοιμάζουν την έξοδό τους από το κόμμα με σκοπό να στηρίξουν το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Από την πλευρά της ηγεσίας, ο Σωκράτης Φάμελλος επιχείρησε να υποβαθμίσει τους τριγμούς (ΕΡΤ): «Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παραίτηση, στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», σχολίασε, απαντώντας στην παραφιλολογία που συνεχίζεται. Παράλληλα, σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα», μια φράση από την οποία είναι σαφές πως ο Φάμελλος επιχειρεί να πιέσει τον Τσίπρα για την δημιουργία ενός συμμαχικού σχήματος. Κάτι που την δεδομένη στιγμή δεν μοιάζει να βρίσκεται στις προθέσεις του.

Σε κάθε περίπτωση, την άμεση σύγκλιση των οργάνων ζητά επιτακτικά και η πτέρυγα των στελεχών που κρατά σκληρή στάση απέναντι στους σχεδιασμούς Τσίπρα, με πρωτεργάτες τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά, οι οποίοι σύμφωνα με όσα ακούγονται από την Αμαλίας δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του νέου φορέα.

Ο Παύλος Πολάκης, σε κοινή εμφάνιση με τον Νίκο Κοτζιά, τάχθηκε υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, ξεκαθαρίζοντας όμως πως είναι αντίθετος στην απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, παρά το γεγονός ότι αναγγέλθηκε στη Βουλή ως «ανεξάρτητος» -κάτι που ο ίδιος σχολίασε ως αστείο- συνεχίζει να κινείται ως ηγετικό στέλεχος του κόμματος. Και μαζί στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ «και πριν και μετά την 26η Μαΐου», ακόμα μία έμμεση αιχμή για όσους ετοιμάζουν την αποχώρησή τους.