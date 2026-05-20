Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ έπληξε χθες Τρίτη την παράκτια περιοχή της περιφέρειας Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:57 τοπική ώρα (20:57 ώρα Ελλάδας), 41 χιλιόμετρα νότια από την πόλη Ίκα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP). Τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ αρκετά κτίρια υπέστησαν φθορές.

Μαρτυρίες από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρουν ότι πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια και τα εμπορικά κέντρα, αναζητώντας ασφαλείς, ανοικτούς χώρους. «Έχουμε 27 αστυνομικούς τραυματίες, υπέστησαν κυρίως μώλωπες, κανένας δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αμαντέο Φλόρες, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή για να εκτιμήσει τις ζημιές.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παλιού νεκροταφείου, με αποτέλεσμα να εκτεθούν οστά, ενώ μέρος της οροφής πανεπιστημιακού κτιρίου κατέρρευσε. Παράλληλα, κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων έκλεισαν αρκετούς δρόμους, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός, βγήκαμε έξω μαζί με τη γυναίκα μου», ανέφερε κάτοικος στο ραδιοφωνικό δίκτυο RPP. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στη Λίμα, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Ίκα.

Ακολούθησε μετασεισμός 4,1 βαθμών στην ίδια περιοχή στις 17:18 τοπική ώρα (01:18 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το IGP. Το Περού, που βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου.

Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 400 σεισμοί άνω των 4 βαθμών, ενώ ο χθεσινός ήταν ο πρώτος για το τρέχον έτος με μέγεθος άνω των 6 βαθμών.