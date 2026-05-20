Αναστάτωση προκάλεσε την Τρίτη (19/5) σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής η έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου, και έως αυτήν την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό τι την προκάλεσε.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Enaon EDA: οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Α

Όπως τονίζει η η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Enaon:

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκανεπιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Τα σενάρια για την προέλευση της οσμής

Όπως ανέφερε στο Mega o καθηγητής Χημείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Μιχάλης Χάλαρης, υπήρξε έλλειψη ενεργοποίησης των αρμόδιων μηχανισμών και υπηρεσιών, όπως του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οι οποίες θα έπρεπε να προβούν σε άμεσες μετρήσεις και αναλύσεις της ποιότητας του αέρα.

«Εάν είχε ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πλήρως θα είχαν γίνει μετρήσεις και αναλύσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει, να το πω έτσι, επαπειλούμενο φαινόμενο, δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευση, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλώς υπήρχε έντονη οσμή. Θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία που ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή δεν μιλάμε για το λεκανοπέδιο της Αττικής, εννοούμε του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, να στείλουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, να κάνουν αναλύσεις της ποιότητας του αέρα για ρύπους και να δούμε».

Ο κος Χάλαρης απέρριψε την πιθανότητα η μυρωδιά να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου ή υγραερίου, ενώ εκτίμησε πως η προέλευση της μπορεί να προέρχεται από φυτοπλαγκτόν, λόγω των κλιματικών αλλαγών στον Αργοσαρωνικό.

Τέλος, ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίδραση της Πολιτικής Προστασίας, η οποία προχώρησε σε εκκενώσεις σχολείων και άλλων χώρων χωρίς να γνωρίζει την αιτία της οσμής, ήταν αναποτελεσματική, καθώς – όπως υποστήριξε – σε περιπτώσεις διασποράς χημικού παράγοντα δεν γίνονται εκκενώσεις, αλλά συστήνεται παραμονή σε κλειστό χώρο.

Το πώς εξαπλώθηκε η έντονη οσμή το μεσημέρι της Τρίτης στα νότια προάστια της Αθήνας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, διερευνά ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «η έντονη οσμή που έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής, όπως η Νέα Σμύρνη, το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες και κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους δεν προκύπτει διαρροή φυσικού αερίου, γεγονός που στρέφει την έρευνα σε άλλες πιθανές πηγές».

Ο μετεωρολόγος προσθέτει ότι «η προκαταρκτική ανάλυση με οπισθοτροχιές #HYSPLIT δείχνει ότι οι αέριες μάζες που έφτασαν στις περιοχές όπου αναφέρθηκε η οσμή είχαν προηγουμένως κινηθεί από νότιο–νοτιοανατολικό θαλάσσιο ή παράκτιο τομέα. Το στοιχείο αυτό καθιστά μετεωρολογικά συμβατή μια θαλάσσια ή παράκτια προέλευση, χωρίς όμως να αποδεικνύει την ακριβή αιτία».

Και προσθέτει: Πιθανές πηγές που πρέπει να διερευνηθούν είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα, λύματα, οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλαγκτόν.

Για ασφαλές συμπέρασμα απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετεωρολογικά δεδομένα.

Αναφορές για έντονη οσμή υπήρχαν σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Παλαιό Φάληρο, Άλιμο, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μοσχάτο, Γλυφάδα και Πειραιά, με τις Αρχές να βρίσκονται επί ποδός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το πρωί της Τρίτης περίπου καταγράφηκαν πολλαπλές αναφορές πολιτών για τη χαρακτηριστική μυρωδιά, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης επιβεβαίωσε πως στην περιοχή η ανεξήγητη οσμή είναι αισθητή από το πρωί και οι όμοροι δήμοι ήταν σε επικοινωνία.

Όπως τόνισε, οι δημοτικές αρχές ανέμεναν επίσημη ενημέρωση και οδηγίες από την Πολιτική Προστασία για πιθανά μέτρα για την προστασία των πολιτών.

«Το σημαντικότερο είναι να ενημερωθούμε κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές για την υγεία των ανθρώπων και κατά πόσον πρέπει κάθε πολίτης να λάβει κάποιο ατομικό μέτρο στην κατοικία του. Πολύς κόσμος έχει κινητοποιηθεί και έχει επικοινωνήσει από το πρωί. Υπάρχει μια έντονη ανησυχία» συμπλήρωσε.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου και Γυμνάσιο σχολείο

Κάτοικος των νοτίων προαστίων περιγράφει πως αντιλήφθηκε την οσμή πριν από τις 12 π.μ., υπογραμμίζοντας ότι κατά διαστήματα το φαινόμενο επιστρέφει. Σύμφωνα με μαρτυρία, από την οσμή μία γυναίκα ανέφερε πως αισθάνθηκε ζάλη.

Εκκενώθηκε το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, ενώ με εντολή διευθυντή εκκενώθηκε και το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης.

Άγνωστη προέλευση

Η οσμή φαίνεται πως ήταν εντονότερη στα νότια προάστια, με πληροφορίες από την Πυροσβεστική να αναφέρουν πως παρά τους ελέγχους δεν έχει γίνει εφικτό μέχρι στιγμής να εντοπιστεί η προέλευσή της.

Σύμφωνα με αναφορές, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη σε Γλυφάδα, Πειραιά, Δραπετσώνα, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Δάφνη, Άλιμο, Νέο Κόσμο και Φάληρο.

Σταδιακά, αυξήθηκαν και οι αναφορές από περιοχές του Κέντρου, αλλά και βορειότερα, από κατοίκους στο Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο.

Ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «το ίδιο φαινόμενο είχε σημειωθεί πριν από έναν μήνα». «Εμείς πρέπει να απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες για να πάρουμε μια απάντηση. Ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα μας δίνεται μια απάντηση», υπογράμμισε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «το φαινόμενο να προέρχεται από τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο».