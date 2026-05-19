Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μέσα σε μία σεζόν, είχε την τύχη να ζήσει μερικούς από τους πιο… τρελούς fans στην Ευρώπη, αρχικά της Παρτίζαν στο Βελιγράδι και μετά του Ολυμπιακού στον Πειραιά.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ» λίγο πριν από το μεγάλο ραντεβού με τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της Παρασκευής, τον ρωτάμε εάν έχοντας ζήσει αυτές τις εκδηλώσεις του κόσμου του Ολυμπιακού, φαντάζεται τι έχει να γίνει εάν καταφέρουν με τους συμπαίκτες του να πάρουν το τρόπαιο και το κάνει εικόνα γιατί αμέσως χαμογελάει με νόημα:

«Φίλε, ανατριχιάζω και μόνο στη σκέψη του τι έχει να γίνει εάν τα καταφέρουμε. Σίγουρα θα είναι κάτι τρελό, που δεν θα έχω ξαναζήσει, αλλά, ξέρεις, δεν θα σε αφήσω να με παρασύρεις (γέλια). Ενα παιχνίδι τη φορά, ένα ένα, υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι ημιτελικός μπροστά μας και μάλιστα με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, μόνο αυτό βλέπουμε» λέει ο αμερικανός σέντερ που παραδέχεται ότι κοινό σαν τους Σέρβους και τους Ελληνες δεν υπάρχει στον κόσμο.

«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παρτίζαν και Ερυθρός Αστέρας. Η αγάπη που έχουν για τις ομάδες τους οι συγκεκριμένοι οπαδοί δεν μπορείς να το δεις πουθενά αλλού στον κόσμο. Και ίσως και η Ζαλγκίρις που έχει απίστευτη ατμόσφαιρα. Απολαμβάνεις να παίζεις μπροστά σε τέτοιο κοινό. Είναι η χαρά του παίκτη, σου δίνει τρομερό κίνητρο και ενέργεια και σε σπρώχνει συνέχεια προς το καλύτερο. Πραγματικά απίστευτο συναίσθημα και νιώθω τυχερός που το ζω φέτος τόσο πολύ. Θα είναι τρέλα σε ένα τόσο ωραίο γήπεδο να παίζουμε με τόσους οπαδούς μας.

Γενικά είμαι ενθουσιασμένος, έχω πει και στα παιδιά εδώ που οι περισσότεροι είναι πιο έμπειροι ότι είναι το πρώτο μου Final 4, άρα θέλω να το ζήσω όσο πιο έντονα μπορώ.

Αν και δεν είναι ένα ακόμα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα, ο ημιτελικός για παράδειγμα, προσωπικά θέλω να προετοιμαστώ ακριβώς όπως κάνω και σε όλα τα παιχνίδια στη σεζόν. Γνωρίζω τη βαρύτητα αυτού του αγώνα αλλά θέλω να μπω όπως κάνω σε κάθε παιχνίδι» μας λέει ο Ταϊρίκ Τζόουνς που γνωρίζει ότι η ομάδα του έχει φτάσει τόσο κοντά τα τελευταία χρόνια αλλά κάτι συμβαίνει και έχει χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες στο σουτ. Λέτε να είναι αυτός που θα φέρει και τύχη στην ομάδα;

«Γιατί όχι; Λες να είμαι εγώ ο τυχερός που θα πάρει η ομάδα το τρόπαιο; Μακάρι! Δεν θα είναι εύκολο αλλά μήπως ήταν εύκολο στην κανονική περίοδο ή στα playoffs με τη Μονακό; Μια πολύ καλή ομάδα που είχε κάποια θέματα, αλλά εμείς το κάναμε να φαίνεται εύκολο. Η ομάδα ήταν εξαιρετική και πριν από μένα και έχει χτίσει μια παράδοση, μακάρι να της φέρω την τύχη που χρειάζεται για το βήμα παραπάνω. Ομως τέρμα το παρελθόν, εγώ μιλάω μόνο για το τώρα. Και μπροστά μας έχουμε έναν πολύ σκληρό ημιτελικό που θέλει υπομονή και πίστη στο πλάνο.

Αξίζουμε να είμαστε εδώ, όπως και οι άλλες ομάδες, τώρα θα πρέπει να εκτελέσουμε όλα αυτά που ξέρουμε και δουλεύουμε όλο τον χρόνο στο γήπεδο. Θα είναι απαιτητικό αλλά μην ξεχνάς είναι ημιτελικός Final 4 απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης» τονίζει ο άνθρωπος που έκανε την επιλογή του μέσα στη χρονιά να έρθει στον Πειραιά και νιώθει δικαιωμένος.

«Μια δυνατή χρονιά, με δυσκολίες. Ξεκίνησα στην Παρτίζαν και τώρα εδώ είναι μεγάλη πρόκληση, νιώθω ευλογημένος. Είχαμε μια δυνατή κουβέντα με τον κόουτς Μπαρτζώκα, όταν ήταν να έρθω εδώ και πείστηκα εύκολα βλέποντας τη φιλοσοφία και τους στόχους. Δεν με πειράζει που είναι λίγο φωνακλάς, είναι μεγάλος προπονητής και αυτό μετράει. Στο γήπεδο είμαστε, θα κάνει και λίγο φασαρία, είμαστε επαγγελματίες, αλλά το βασικό είναι ότι είναι σπουδαίος προπονητής».

Οσο για την πρόσφατη εμπειρία του στο Telecom Center Athens όπου αποβλήθηκε για άσεμνη χειρονομία ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι ξεκάθαρος:

«Δεν προκάλεσα, ούτε είχα τέτοια πρόθεση. Πάντα θέλεις να κερδίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Εκανα με το χέρι μου το W, δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, εγώ ξέρω τι έκανα και δεν ήταν σίγουρα άσεμνη χειρονομία. Εχει μεγάλη διαφορά το να σχηματίσεις το W σε σχέση με τη κλασική χειρονομία. Σέβομαι το κοινό και πάντα μου αρέσει να παίζω μπροστά σε τέτοια ατμόσφαιρα όπου θέλεις να κερδίσεις».