Επιστολή εξηγώντας τους λόγους που δεν θα καταθέσει στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας που έχει κληθεί για αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αποστείλει επιστολή απαντώντας ουσιαστικά ότι από το Σύνταγμα και τη νομολογία του Αρείου Πάγου «δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας ΑΠ».

Το βασικό σκεπτικό εδράζεται στην άποψη πως “δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας και ΑΠ”, ενώ αναλόγως είχε πράξει το ανώτατο δικαστήριο και στις 2/8/2024 όταν ειχε ζητηθεί η κλήση τις τότε εισαγγελέα ΑΠ Γεωργίας Αδειλίνη και του αντεισαγγελέα Αχχ.Ζήσης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Με το ίδιο σκεπτικό είχε απορριφθεί αίτημα στις αρχές Ιανουαρίου 2024 όταν ζητήθηκαν στοιχεία για τον πειθαρχικό έλεγχο της τότε εισαγγελέως της ΕΥΠ Βασιλικής Βλάχου καθώς και κλήτευση της τότε αντιπροέδρου του δικαστηρίου και προέδρου του Πειθαρχικού Ελ. Φραγκάκη, όσο και της Αντεισαγγελέως Ευδ. Πούλου που διενήργησε την έρευνα.