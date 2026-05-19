Από σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 (ώρα: 14:00) θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας των ΑΕΙ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr .

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

– Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας

– Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος Europass CV

– Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ.

Από το υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών)

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ. φοιτητική ταυτότητα, Εύδοξος κ.τ.λ.) του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι για όσους/-ες φοιτητές/-ήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας το προαναφερόμενο εξάμηνο θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2026-2027.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/-τριών και τα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.