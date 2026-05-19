Σήμα κινδύνου εξέπεμψε η Ένωση Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού, προειδοποιώντας ότι η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων απειλεί να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση πολλές ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έως το 2026.

Ο τομέας των αερομεταφορών στην Ασία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η αλματώδης αύξηση του ενεργειακού κόστους προκαλεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Η άνοδος των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα, που έχει ξεπεράσει το 100%, δημιουργεί σοβαρούς κραδασμούς και απειλεί τη βιωσιμότητα αρκετών εταιρειών του κλάδου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης συγκυρίας, θεωρείται ολοένα και πιο πιθανή η ανάγκη για κρατικές ενισχύσεις και μέτρα στήριξης, ώστε να αποτραπεί ένα νέο κύμα πτωχεύσεων στις αερομεταφορές.

Παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού, Γουόνγκ Χονγκ, επισήμανε ότι το ράλι στο κόστος των καυσίμων καθιστά αναγκαία την παροχή «διαφόρων μορφών ανακούφισης». Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση ή θεσμική ευελιξία για περικοπές δρομολογίων χωρίς κυρώσεις.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στο παράδειγμα της αμερικανικής Spirit Airlines, η οποία ανέστειλε πρόσφατα τη λειτουργία της λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους καυσίμων. Η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών δαπανών και η έλλειψη χρηματοδοτικής στήριξης οδήγησαν την εταιρεία στο «λουκέτο».

Αποσπασματικά μέτρα στην Ασία

Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης στην Ασία παραμένουν περιορισμένα. Η Μαλαισία έχει παρατείνει απαλλαγές σε αερολιμενικά τέλη, ενώ η Ινδία έχει μειώσει τους δασμούς στα καύσιμα για να περιορίσει τις πιέσεις.

Αντίθετα, οι εταιρείες του Χονγκ Κονγκ δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης, ενώ η κρατικά ελεγχόμενη Air New Zealand Ltd αντιμετωπίζει προβλέψεις για σημαντικές ζημίες, γεγονός που επιταχύνει τις περικοπές κόστους.

Δυσοίωνες προβλέψεις για το 2026

Απευθυνόμενος στις κυβερνήσεις της περιοχής, ο Γουόνγκ Χονγκ προειδοποίησε: «Το οικοσύστημα των αεροπορικών εταιρειών είναι πολύ κρίσιμο. Δεν θέλετε καμία αεροπορική εταιρεία να καταρρεύσει».

Η Ένωση Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού προβλέπει ότι το 2026 θα χαρακτηρίζεται από μειωμένα επίπεδα κερδοφορίας, πτώση της επιβατικής κίνησης λόγω των υψηλών τιμών στα εισιτήρια και σημαντική μείωση στη χωρητικότητα των πτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα