Σήμα κινδύνου εξέπεμψε η Ένωση Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού, προειδοποιώντας ότι η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων απειλεί να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση πολλές ασιατικές αεροπορικές εταιρείες έως το 2026.

Ο τομέας των αερομεταφορών στην Ασία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η αλματώδης αύξηση του ενεργειακού κόστους προκαλεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Η άνοδος των τιμών στα αεροπορικά καύσιμα, που έχει ξεπεράσει το 100%, δημιουργεί σοβαρούς κραδασμούς και απειλεί τη βιωσιμότητα αρκετών εταιρειών του κλάδου.

Για την αντιμετώπιση αυτής της δύσκολης συγκυρίας, θεωρείται ολοένα και πιο πιθανή η ανάγκη για κρατικές ενισχύσεις και μέτρα στήριξης, ώστε να αποτραπεί ένα νέο κύμα πτωχεύσεων στις αερομεταφορές.

Παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού, Γουόνγκ Χονγκ, επισήμανε ότι το ράλι στο κόστος των καυσίμων καθιστά αναγκαία την παροχή «διαφόρων μορφών ανακούφισης». Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν άμεση χρηματοδότηση ή θεσμική ευελιξία για περικοπές δρομολογίων χωρίς κυρώσεις.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στο παράδειγμα της αμερικανικής Spirit Airlines, η οποία ανέστειλε πρόσφατα τη λειτουργία της λόγω της εκρηκτικής αύξησης του κόστους καυσίμων. Η αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών δαπανών και η έλλειψη χρηματοδοτικής στήριξης οδήγησαν την εταιρεία στο «λουκέτο».

Αποσπασματικά μέτρα στην Ασία

Μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης στην Ασία παραμένουν περιορισμένα. Η Μαλαισία έχει παρατείνει απαλλαγές σε αερολιμενικά τέλη, ενώ η Ινδία έχει μειώσει τους δασμούς στα καύσιμα για να περιορίσει τις πιέσεις.

Αντίθετα, οι εταιρείες του Χονγκ Κονγκ δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης, ενώ η κρατικά ελεγχόμενη Air New Zealand Ltd αντιμετωπίζει προβλέψεις για σημαντικές ζημίες, γεγονός που επιταχύνει τις περικοπές κόστους.

Δυσοίωνες προβλέψεις για το 2026

Απευθυνόμενος στις κυβερνήσεις της περιοχής, ο Γουόνγκ Χονγκ προειδοποίησε: «Το οικοσύστημα των αεροπορικών εταιρειών είναι πολύ κρίσιμο. Δεν θέλετε καμία αεροπορική εταιρεία να καταρρεύσει».

Η Ένωση Αερογραμμών Ασίας-Ειρηνικού προβλέπει ότι το 2026 θα χαρακτηρίζεται από μειωμένα επίπεδα κερδοφορίας, πτώση της επιβατικής κίνησης λόγω των υψηλών τιμών στα εισιτήρια και σημαντική μείωση στη χωρητικότητα των πτήσεων.